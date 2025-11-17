राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जीएमसी जम्मू के हृदय रोग विभाग के एचओडी डॉ. सुशील शर्मा का कहना है कि मधुमेह (डायबिटीज) 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बनकर उभरा है और ब्लड शुगर पर इसके प्रभाव के अलावा, यह चुपचाप रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी सभी जटिलताओं में सबसे विनाशकारी और जीवन के लिए खतरा हृदय पर इसका प्रभाव है।

गीता ज्ञान संस्थान जम्मू-कश्मीर और समाज सेवा समिति जगती के सहयोग से कश्मीरी बस्ती नगरोटा के सामुदायिक भवन में एक दिवसीय हृदय जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर में डा. सुशील ने कहा कि हृदय रोग मधुमेह से पीड़ित लोगों में मृत्यु का प्रमुख कारण है जो दुनिया भर में मधुमेह से संबंधित मृत्यु दर का लगभग तीन चौथाई हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि मधुमेह दिल के दौरे, स्ट्रोक, हृदय गति रुकने और परिधीय धमनी रोग के जोखिम को दो से चार गुना बढ़ा देता है। लगातार उच्च ब्लड शुगर जिसे हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है, हानिकारक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर देता है।इनमें रक्त वाहिकाओं की दीवारों का मोटा होना, लचीलापन कम होना, आक्सीडेटिव तनाव और सूजन शामिल है। इसके अलावा मधुमेह से ग्रस्त लोगों में अक्सर एक विशिष्ट लिपिड पैटर्न दिखाई देता है।

एक व्यापक, रणनीतिक और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डायबिटीज में हृदय रोग की रोकथाम के लिए एक व्यापक, रणनीतिक और सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ब्लड शुगर पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करने से संवहनी क्षति धीमी हो जाती है जबकि जीवनशैली में बदलाव और दवाओं के माध्यम से रक्तचाप और कोलेस्ट्राल को नियंत्रित करने से दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम काफी कम हो जाता है।

नियमित शारीरिक गतिविधि इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाती है और हृदय संवहनी कार्य को मज़बूत बनाती है। नमक, चीनी, ट्रांस वसा खाद्य पदार्थों से कम हृदय स्वस्थ आहार भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुमेह के रोगियों में हृदय संबंधी जोखिम को कम करने के लिए धूम्रपान बंद करना सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।

रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, प्रारंभिक कोरोनरी धमनी रोग और परिधीय धमनी रोग जैसी जटिलताओं की नियमित जांच से अपरिवर्तनीय क्षति होने से पहले समय पर हस्तक्षेप संभव हो जाता है। इस संबंध की गंभीरता के बावजूद जागरूकता सीमित है। हृदय संबंधी जोखिम को कम आंकते हैं कई पीड़ित मधुमेह से पीड़ित कई लोग अपने हृदय संबंधी जोखिम को कम आंकते हैं। यह मानते हुए कि मधुमेह केवल शुगर के स्तर को प्रभावित करता है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में मधुमेह मूल रूप से एक हृदय संबंधी स्थिति है और इसके समाधान के लिए समग्र, आक्रामक और शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

डा. सुशील शर्मा ने कि मधुमेह और हृदय रोग एक ख़तरनाक गठबंधन बनाते हैं जो आज वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े ख़तरों में से एक है। अक्सर बिना किसी चेतावनी के मधुमेह हृदय को चुपचाप और लगातार नुकसान पहुंचाता है। जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, हृदय गति रुकना और अकाल मृत्यु हो जाती है। मधुमेह के छिपे हुए ख़तरों से हृदय की रक्षा के लिए शीघ्र पहचान, रोगी जागरूकता और समग्र देखभाल प्रमुख स्तंभ हैं। इस घातक संबंध को समझना रोकथाम, स्वस्थ जीवन और लंबे, मज़बूत जीवन की ओर पहला कदम है।

डॉ. सुशील और उनकी टीम की सराहना की गीता ज्ञान संस्थानम जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष चेतन वांचू और समाज सेवा समिति जगती का प्रतिनिधित्व करने वाले प्यारे लाल पंडिता ने अपने इलाके में हृदय जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के लिए डा. सुशील और उनकी टीम की सराहना की और हार्दिक आभार व्यक्त किया। अजय शर्मा, गगन शर्मा, अतुल शर्मा, मनवीर, कुलदीप राजदान, शेषनाग, मोती लाल पादरू, नेहा पंडिता और चमन लाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।