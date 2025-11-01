J&K News: दरबार मूव को लेकर पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने की बैठक, सुरक्षा और तैयारियों का किया निरीक्षण
पुलिस महानिदेशक वीके बिरदी ने दरबार मूव के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने, गश्त बढ़ाने और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अंतर-एजेंसी समन्वय और जनता को कम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक वीके बिरदी ने श्रीनगर से जम्मू तक दरबार मूव के सुचारु संचालन के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक में इस संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने आधिकारिक वाहनों और काफिलों के सुरक्षित और निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (श्रीनगर-जम्मू) पर व्यापक क्षेत्र नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया। वी.के. बिरदी ने अधिकारियों को गश्त, नाके बढ़ाने, रात्रिकालीन जांच बढ़ाने और सभी संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से काजीगुंड, बनिहाल, रामबन और उधमपुर सेक्टरों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने घाटी में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को बेहतर निगरानी, यात्री क्षेत्रों की जांच और ट्रेन से आने-जाने वाले अधिकारियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अंतर-एजेंसी समन्वय, आवागमन कार्यक्रम का समय पर प्रचार-प्रसार और जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के उपायों पर ज़ोर दिया। क्षेत्रीय अधिकारियों को उच्च सतर्कता बनाए रखने, पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा वास्तविक समय में गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।
