युवा उद्यमी से नेता बनी देवयानी राणा का दावा, 'भाजपा का है, भाजपा का ही रहेगा नगरोटा विधानसभा क्षेत्र'
युवा उद्यमी से नेता बनी देवयानी राणा ने कहा कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र हमेशा भाजपा का रहेगा। उन्होंने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। राणा ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया और विपक्ष पर बाधा डालने का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू के नगरोटा विधानसभा सीट के लिए भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाई गई दिवंगत देवेन्द्र राणा की बेटी देवयानी राणा ने कहा है कि एक बार फिर पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल करेगी। नगरोटा हमेशा भाजपा का ही रहेगा।
देवयानी राणा, मीडिया व मोटर कंपनियों के पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने वाली एक युवा उद्यमी हैं। गत वर्ष पिता देवेन्द्र सिंह राणा के निधन के बाद वह सक्रिय राजनीति में आई थी। इस वर्ष जनवरी में भाजपा ने देवयानी राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा का उप प्रधान बनाया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक देवयानी राणा ने नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर बहुत काम किया है।
हम नगरोटा को एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे
भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाने के बाद बुधवार को जम्मू के गांधीनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवयानी राणा ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से हम नगरोटा को एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे। ऐसा कर हम नगरोटा को विकसित भारत के प्रतीक बनाने के देवेन्द्र राणा के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के आर्शीवाद से यह सीट बड़े अंतर के साथ उसी तरह से जीती जाएगी जिस तरह से इस देवेन्द्र सिंह राणा ने जीता था।
हम एक परिवार बनकर फिर चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं
चुनाव की चुनौती के बारे में देवयानी ने कहा कि क्षेत्र में चुनाव से पहले बहुत काम किया गया है। सहकारिता को बढ़ावा देने की दिशा मेंं कई पहलें की गई है। हम इस विधानसभा क्षेत्र का उत्थान करेंगे। मुझे भाजपा के सभी नेताओं का आर्शीवाद है। हम एक परिवार बनकर एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि विस क्षेत्र की हर इलाकों की चुनौतियों को समझ कर उनका समाधान करना ही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक कर्मठ, दूरदर्शी पार्टी है व कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी चुनौतियां पार कर जीत हासिल करेंगे।
देवयानी ने उपचुनाव में भाजपा का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, संगठन महामंत्री अशोक कौल आदि का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदवारी महज टिकट की घोषणा नहीं है। अपितु यह उनके दिवंगत पिता द्वारा शुरू की गई पहलों को आगे बढ़ाने का एक शानदार अवसर है।
