    'बडगाम में भाजपा ने दिलाई पीडीपी को जीत', डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने लगाया आरोप

    By Vivek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:27 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भाजपा पर बड़गाम उपचुनाव में पीडीपी को जिताने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रॉक्सी उम्मीदवार उतारे और केंद्र सरकार ने पीडीपी की मदद की। चौधरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोगों के खड़े रहने पर गर्व जताया और पार्टी में मतभेदों को दूर करने की बात कही। भाजपा ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधूरे वादों का नतीजा बताया है।

    बड़गाम उपचुनाव: हार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़गाम में विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ कर क्षेत्र में भाजपा की मजबूती व अपनी कमजोरी मानी है। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि हाल ही में हुए बडगाम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत हासिल करने में मदद की है।

    बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि पीडीपी की जीत में भाजपा का कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा ने क्षेत्र से प्राक्सी उम्मीदवार नहीं उतारे थे। यह सब योजनाबद्ध था। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बडगाम विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही थी।

    हाल ही में हुए बड़गाम उपचुनाव में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा खाली की गई इस सीट को उपचुनाव में पीडीपी ने नेकां उम्मीदवार को 4,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। यह सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका था। प्रदेश में दो विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुआ था।

    इस पर बुधवार को चौधरी ने आगे कहा सुरिंदर चौधरी ने कहा है कि हमें गर्व है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के साथ खड़े रहे। पूरा भाजपा नेतृत्व व केंद्र सरकार का तंत्र पीडीपी की जीत सुनिश्चित करने में लगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती ने चुनाव से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। बडगाम में जो नतीजा आया, उससे लगता है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने पर चर्चा की होगी।

    वहीं नेकां में मतभेद की ओर इशारा करते हुए चौधरी ने कहा कि बडगाम हमेशा नेकां का समर्थन करता आया है व आगे भी करता रहेगा। उन्होंने माना कि पार्टी के श्रीनगर से सांसद रूहुल्ला महदी के साथ कुछ गलतफहमियां थीं जिन्हें दूर कर लिया जाएगा। महदी, जो पहले बडगाम से तीन बार विधायक रह चुके हैं, आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर पार्टी नेतृत्व से असहमत रहे और इस उपचुनाव में प्रचार से दूर रहे।
    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

    हम अपने घोषणापत्र में किए सभी वादे पूरे करेंगे। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। यह नेकां व जनता के बीच दूरी पैदा करने की साजिश है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस में दाखिलों को लेकर उपजे विवाद पर चौधरी ने कहा कि शिक्षा को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में एकता है। जम्मू-कश्मीर हमेशा भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। जो लोग शिक्षा को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया इसे बख्श दें।

    वहीं, भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल का कहलना है कि कश्मीर में बड़गाम विधानसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधूरे वादों का परिणाम है। यह शुरूआत है, कश्मीर के लोग आने वाले समय में इसी तरह से उस पार्टी को सबक सिखाएंगे जिससे वोट लेकर उनसे धोखा किया है।

    उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी का बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हताशा का प्रतीक है। नेकां अपनी गल्तियों के कारण हारी है। पार्टी के नेता भी अब मान रहे हैं कि कश्मीर में भाजपा मजबूत हुई है। नेकां नेता निराधारा बयान देकर अपनी कमजोरियों को छिपा नही सकते हैं। नेकां कश्मीर के लोगों के समाने एक्सपोज हो गई है।