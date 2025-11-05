Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में डेंगू का कहर जारी, सर्दी में भी बढ़ रहे मामले; 24 घंटे में 86 नए केस आए सामने

    By Rohit Jandiyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:40 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में ठंड बढ़ने के बावजूद डेंगू के मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 86 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें जम्मू, उधमपुर और कठुआ में अधिक मामले हैं। राज्य में अब तक 2867 मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और स्थिति पर नजर रख रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल डेंगू के मामलों में कमी आई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस वर्ष अभी तक जम्मू-कश्मीर में डेंगू के कुल 2867 मामले दर्ज। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। सर्दी शुरू होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर में अभी डेंगू के मामले दर्ज हो रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं।
    पिछले 24 घंटे में 86 नए मामले आए हैं जिनमें से अधिकांश, जम्मू, उधमपुर और कठुआ जिलों के हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी तक जम्मू-कश्मीर में डेंगू के कुल 2867 मामले दर्ज हो चुके हैं। स्टेट मलेरिया विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में आए 86 मामलों में से 29 मामले जम्मू जिले, 31 उधमपुर, 16 कठुआ, तीन रियासी, दो सांबा, दो डोडा, एक रामबन और दो अन्य जिलों से आए।

    अभी तक आए मामलों में से जम्मू जिले में सबसे अधिक 1209 मामले आए हैं। वहीं, कठुआ में 772, उधमपुर में 399, सांबा में 160, रियासी में 59, राजौरी में 62, पुंछ में 26, डोडा में 58, रामबन में 41, किश्तवाड़ में 12, कश्मीर में 28 और अन्य प्रदेशों में 41 मामले आए।

    इस वर्ष अभी तक कुल 24,141 लोगों की जांच हुई है जिसमें से 2867 मामले आए। वहीं, बीते वर्ष 2024 में अभी तक 27,087 लोगों की जांच हुई थी और 5127 मामले दर्ज हो चुके थे। स्टेट मलेरियालोजिस्ट डॉ. ध्रुव जी रैना का कहना है कि इस वर्ष बीते वर्ष की तुलना में चालीस प्रतिशत के करीब मामले कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू जिले में तो एक तिहाई मामले कम आए हैं। अभी तापमान में कमी आने के साथ ही मामले कम हो जाएंगे।

    किस दिन आए कितने मामले

    27 अक्टूबर: 92
    28 अक्टूबर: 37
    29 अक्टूबर: 34
    30 अक्टूबर: 63
    31 अक्टूबर: 33
    एक नवंबर : 35
    दो नवंबर: 06