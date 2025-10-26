डेंगू का हॉटस्पॉट बना जम्मू जिला, बचाव के लिए संभाग में फागिंग

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 50 और मामले आने के बाद अब कुल मरीजों की संख्या 2408 हो गई है। सिर्फ जम्मू जिले में ही एक हजार से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी एक से डेढ़ महीने तक और मामले दर्ज होंगे।

राज्य मलेरिया विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में जम्मू जिले में 13, कठुआ में 22, सांबा में दो, ऊधमपुर में तीन, रियासी में चार, राजौरी में दो, डोडा में एक, किश्तवाड़ में एक, कश्मीर में एक और अन्य प्रदेशों से एक मामला आया।

अभी तक जम्मू-कश्मीर में कुल 24,241 लोगों की जांच हुई है जिनमें से 2408 में डेंगू की पुष्टि हुई है। एक मरीज की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार जम्मू जिला सबसे अधिक प्रभावित है। जिले में अभी तक 1029 मरीज आए हैं जबकि सांबा में 146, कठुआ में 667, ऊधमपुर में 312, रियासी में 50, राजौरी में 55, पुंछ में 25, डोडा में 26, रामबन में 30, किश्तवाड़ में आठ, कश्मीर में 25 और अन्य प्रदेशों से 35 मामले आए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में कम मामले आए हैं। वर्ष 2024 में अभी तक 24,241 लोगों की जांच हुई थी जिनमें से 4272 में डेंगू की पुष्टि हुई थी। उनका कहना है कि इस बार लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।