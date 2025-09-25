'बस नाम की मौजूदा सरकार, जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दो', मीरां साहिब में कांग्रेस ने भरी हुंकार

संवाद सहयोगी, मीरां साहिब। गांव सिंहपुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक वरिष्ठ नेता सरदार खुशवंत सिंह की देखरेख में हुई। इसमें केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार बन गई है और काम भी कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार वादा भूल गई है।

मौजूदा समय में जो सरकार चल रही है वह केवल नाम की ही है, क्योंकि बिना उपराज्यपाल की सहमति से कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार जल्द राज्य का दर्जा देती है तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा और जम्मू कश्मीर भी विकास की राह पर तेजी से दौड़ सकेगा। बैठक में अमरजीत सिंह, प्रितपाल सिंह, शब्बीर अहमद, अशोक कुमार, रमेश लाल, गिरधारी लाल, रघुवीर सिंह आदि उपस्थित रहे।