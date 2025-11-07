अब दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे में पहुंचें कश्मीर! श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में हुआ बड़ा बदलाव

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत अब कुछ ही दिनों में होने जा रही है। दिसंबर माह की शुरुआत में जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है। जम्मू रेल डिवीजन ने इस ऐतिहासिक सेवा के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर इस समय विस्तार और आधुनिकीकरण का काम जोरों पर चल रहा है। स्टेशन परिसर में सात नए प्लेटफार्म, दो फुट ओवर ब्रिज और 72 मीटर लंबा एयर कांकार्स तैयार किया जा रहा है, जो नए और पुराने दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर प्रवेश और निकास के लिए दूसरी एंट्री भी बनाई जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कश्मीर घाटी को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम होगा। यह ट्रेन यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यात्रा का अनुभव देगी।

जम्मू रेलवे स्टेशन का विस्तार मार्च 2026 तक पूरा होगा रेलवे की कंस्ट्रक्शन विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जम्मू रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण का काम मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। पहले यह काम दिसंबर 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य था, लेकिन दो माह पूर्व हुई भारी बारिश और निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कार्य की गति धीमी हुई।

अधिकारी ने बताया कि अब तक सात में से छह प्लेटफार्म तैयार हो चुके हैं, जबकि पांच में से तीन वाशिंग लाइन पूरी की जा चुकी है। कटड़ा की ओर फुट ओवर ब्रिज पूरी तरह बन चुका है, वहीं पठानकोट एंड पर चार नंबर प्लेटफार्म तक फुट ओवर ब्रिज तैयार है। विस्तार कार्य पूरा होने पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें अत्याधुनिक प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, और डिजिटल सूचना प्रणाली शामिल हैं।

जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत की तैयारियां अंतिम चरण में जम्मू रेल डिवीजन के डिवीजनल कामर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि प्लेटफार्म की सरफेसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि सिग्नल लाइट और ट्रैक निरीक्षण का कार्य अंतिम दौर में है।

सिंघल ने बताया कि हमारा लक्ष्य दिसंबर के पहले सप्ताह में जम्मू से श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन को चालू करना है। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

यात्रियों को होगा लाभ जम्मू से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने से यात्रियों को यात्रा समय और सुविधा दोनों में बड़ा लाभ मिलेगा। फिलहाल सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, जबकि वंदे भारत से यह दूरी लगभग 4 घंटे में तय की जा सकेगी। इस तरह दिल्ली से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रांसशिपमेंट के बाद करीब 10-12 घंटे लेगी।

ट्रेन में अत्याधुनिक वाई-फाई, स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, और बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह ट्रेन ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि जम्मू और कश्मीर के बीच व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। मौजूदा समय में वंदे भारत कटड़ा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के बीच चल रही है।

कनेक्टिविटी और विकास की नई रफ्तार रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत सेवा जम्मू-कश्मीर के लिए विकास की नई राह खोलेगी। जम्मू, श्रीनगर और बारामुला के बीच रेल संपर्क से व्यापार, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जम्मू स्टेशन का विस्तारीकरण पूरा होने पर यह स्टेशन उत्तर भारत के सबसे आधुनिक स्टेशनों में गिना जाएगा।