जम्मू-कश्मीर: सांबा के घगवाल में दिल्ली पुलिस के पेपर में हुई धांधली, तीन लैपटॉप जब्त
सांबा के घगवाल में सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लैप ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा के घगवाल में सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से दिल्ली पुलिस में चालकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पेपर चल रहा था जिसमें धांधली की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए तीन लैपटॉप जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
पेपर एक निजी स्कूल की ईमारत में चल रहा था। मामला मंगलवार का है जिसमें अलग अलग जगहों से आए अभियार्थी पेपर दे रहे थे कि अचानक कई बच्चों का पेपर कोई ओर कर रहा था और वह चुपचाप बैठा था और कंप्यूटर की स्क्रीन काम कर रही थी ऐसे में पेपर हाल में शोर मच गया आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि गैर कानूनी तरीके से एक केबल डाल कर बाहर बनी दुकानों से जोड़ी हुई थी जहां से अन्य लोग अंदर बैठे अभियर्थियों का पेपर कर रहे थे।
पुलिस ने मामला दर्ज़ कर आगे की जांच शुरू कर दी है और यह सब पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह खेल आखिर कब से चल रहा था और ऐसे कितने अभियार्थी बिना तैयारी के पेपर देकर चले गए है। वहीं जिन दुकानों से लैपटॉप जब्त किए है वहां से सभी लोग फरार हो गए है। पुलिस छानबीन कर फरार लोगों की तलाश में जुट गई है
