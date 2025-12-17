जम्मू-कश्मीर: सांबा के घगवाल में दिल्ली पुलिस के पेपर में हुई धांधली, तीन लैपटॉप जब्त

संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा के घगवाल में सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से दिल्ली पुलिस में चालकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पेपर चल रहा था जिसमें धांधली की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए तीन लैपटॉप जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

पेपर एक निजी स्कूल की ईमारत में चल रहा था। मामला मंगलवार का है जिसमें अलग अलग जगहों से आए अभियार्थी पेपर दे रहे थे कि अचानक कई बच्चों का पेपर कोई ओर कर रहा था और वह चुपचाप बैठा था और कंप्यूटर की स्क्रीन काम कर रही थी ऐसे में पेपर हाल में शोर मच गया आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई।