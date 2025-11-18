Delhi Bomb Blast: पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने जम्मू एसएमजीएस अस्पताल में की संदिग्ध लॉकरों की जांच

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। दिल्ली विस्फोट मामले में कई डॉक्टरों की संलिप्तता के संदेह के मद्देनजर जम्मू पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर मंगलवार को एहतियाती सुरक्षा उपाय के तौर पर श्री महाराजा गुलाब सिंह (एसएमजीएस) अस्पताल में कर्मचारियों और डॉक्टरों के अज्ञात और लावारिस लॉकरों की जांच की।

एसएमजीएस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दारा सिंह ने बताया कि लॉकरों की जांच पहले से ही चल रही थी लेकिन दिल्ली विस्फोट के बाद इसे और तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 'हम पहले से ही यह जांच कर रहे थे, लेकिन दिल्ली विस्फोट के बाद इसे और तेज कर दिया गया है। आज भी हमने सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में एक अलमारी का ताला तोड़ा। हमने इन जांचों की निगरानी और संचालन के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।'

अधिकारियों ने बताया कि इस जांच अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल परिसर में कोई अज्ञात या संदिग्ध सामान न रखा हो। आने वाले दिनों में और सुरक्षा उपाय जारी रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली विस्फोट मामले की चल रही जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की जांच में काफ़ी तेज़ी ला दी है। अब जांच का दायरा अल-फ़लाह ट्रस्ट, उसकी सहयोगी कंपनियों और संस्थान की प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों के वित्तीय संचालन तक फैला हुआ है।

10 नवंबर को हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया है। विस्फोटक ले जा रही कार चलाने वाला आरोपी, कश्मीरी निवासी डॉ. उमर उन नबी, विश्वविद्यालय से जुड़ा था।

जांच से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और इसके बाद मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विश्वविद्यालय, उसके ट्रस्टियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े 25 ठिकानों पर तड़के कई छापे मारे।