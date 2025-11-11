जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में उमर की मां-भाई और जीजा, बहन मुजम्मिला अख्तर ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के संदिग्धों में से एक डॉ. उमर मोहम्मद की बहन का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मेरी सास, पति और देवर को पूछताछ के लिए ले गई। उन्होंने उमर के ठिकाने के बारे में पूछताछ की।

मुजम्मिला अख्तर ने कहा कि हमने आखिरी बार उससे तीन दिन पहले शुक्रवार को बात की थी। अब दिल्ली ब्लास्ट में उसका नाम सुनकर चौंक गए हैं। वह पिछले दो सालों से फरीदाबाद में रह रहा था और क्रिकेट का बहुत शौकीन था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछने पर मुजम्मिला ने कहा कि वह इस तरह का आदमी नहीं था।

मुजम्मिला ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। हमने उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की ताकि घर-परिवार चल सके। वह काफी शांत स्वभाव का था, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था और उसके दोस्त भी कम थे। उमर की शादी के बारे में जब पूछा गया तो मुजम्मिला ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन सगाई हो गई थी। दूसरे संदिग्ध आदिल के बारे पूछे जाने पर मुजम्मिला ने कहा कि वह उसे नहीं जानती, सिर्फ उसका नाम सुना है।

दिल्ली ब्लास्ट में 12 की मौत सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले दरियागंज की ओर जा रही एक आई 20 गाड़ी में धमाका हुआ। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल है। जानकारी के अनुसार, जो व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वह उमर ही था। उमर फरीदाबाद के अलफला मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था।

ऐसी खबर है कि सोमवार दोपहर फरीदबाद में पकड़े गए साथियों के बाद उमर पैनिक हो गया और वह कार में मौजूद विस्फोटक लेकर दिल्ली आ गया। जिसके बाद वह रिंग रोड से होते हुए लाल किला की तरफ दरियांगज की ओर जा रहा था। तभी लाल किले के सामने वाली रेड लाइट पर ब्लास्ट हो गया।

फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक जांच के दौरान 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद किया। इस बीच जांच के दौरान डॉक्टर मुज़म्मिल को गिरफ्तार किया गया था। इस डॉक्टर के तार भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े नजर आ रहे हैं।

पुलवामा में डॉक्टर मुज़म्मिल के भाई आज़ाद शकील ने कहा कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। वह पिछले तीन सालों से दिल्ली में डॉक्टर हैं। हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वह साल में दो बार घर आते थे। वह अविवाहित हैं।

वहीं, डॉक्टर मुजम्मिल की मां नसीमा ने कहा कि वह लगभग चार साल पहले घर से चले गए थे। वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया, तो हमें दूसरों से पता चला। हमने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया।