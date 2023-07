'हम LOC पार कर सकते हैं और जरुरत पड़ने पर भविष्य में करेंगे', कारगिल दिवस पर पाक को राजनाथ सिंह की दो टूक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) द्रास के मुख्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने करगिल युद्ध के शहीदों को याद करते हुए पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि उस समय अगर हमने LoC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम LoC पार नहीं कर सकते थे।हम LoC पार कर सकते थे हम LoC पार कर सकते हैं और जरुरत पड़ी तो भविष्य में LoC पार करेंगे।

'हम LOC पार कर सकते हैं और जरुरत पड़ने पर भविष्य में करेंगे', पाक को राजनाथ सिंह की दो टूक

Your browser does not support the audio element.