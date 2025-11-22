जम्मू में दिनदहाड़े वारदात, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए दोनों आरोपी, पुलिस ने लौटाए 35 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के महेशपुरा में दुकान बंद कर घर लौट रहे एक दुकानदार से उसकी दिन भर कमाई झपटने के दो आरोपितों को जीएमसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जिससे आरोपितों के विरुद्ध सबूत एकत्रित किए। बख्शी नगर पुलिस थाने में झपटमारी का मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपितों से पुलिस ने झपटे गए 35 हजार रुपये की नकदी को बरामद कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, दुकानदार रमेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि दो अज्ञात युवक उससे नकदी छीनकर फरार हो गए। शिकायत मिलते ही जीएमसी पुलिस सक्रिय हुई और मानव एवं तकनीकी साधनों का सहारा लेते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी। पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संभावित रास्तों पर खोज अभियान चलाया।

पुलिस ने मामले के आरोपित अंकुश कुमार निवासी बिश्नाह, जम्मू और सिबघत उल्लाह निवासी अनंतनाग, कश्मीर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की, जिसके आधार पर पुलिस ने झपटी गई 35,000 की राशि भी बरामद कर ली है। बरामद धनराशि को केस से जुड़े अहम सबूत के रूप में जब्त किया गया है।