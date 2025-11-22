जम्मू में दिनदहाड़े वारदात, सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए दोनों आरोपी, पुलिस ने लौटाए 35 हजार रुपये
शहर में दिनदहाड़े हुई एक वारदात के बाद, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों से 35 हजार रुपये बरामद कर पीड़ित को लौटा दिए, जिससे उसे राहत मिली। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के महेशपुरा में दुकान बंद कर घर लौट रहे एक दुकानदार से उसकी दिन भर कमाई झपटने के दो आरोपितों को जीएमसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जिससे आरोपितों के विरुद्ध सबूत एकत्रित किए। बख्शी नगर पुलिस थाने में झपटमारी का मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपितों से पुलिस ने झपटे गए 35 हजार रुपये की नकदी को बरामद कर लिया।
पुलिस के अनुसार, दुकानदार रमेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि दो अज्ञात युवक उससे नकदी छीनकर फरार हो गए। शिकायत मिलते ही जीएमसी पुलिस सक्रिय हुई और मानव एवं तकनीकी साधनों का सहारा लेते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी। पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और संभावित रास्तों पर खोज अभियान चलाया।
पुलिस ने मामले के आरोपित अंकुश कुमार निवासी बिश्नाह, जम्मू और सिबघत उल्लाह निवासी अनंतनाग, कश्मीर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की, जिसके आधार पर पुलिस ने झपटी गई 35,000 की राशि भी बरामद कर ली है। बरामद धनराशि को केस से जुड़े अहम सबूत के रूप में जब्त किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपितों के आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।