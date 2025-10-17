Language
    जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव फिर शुरू, 3 नवंबर से श्रीनगर नहीं जम्मू में होगा कामकाज

    By Vivek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:16 AM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने दरबार मूव की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। दरबार 1 नवंबर से श्रीनगर में बंद होकर 3 नवंबर से जम्मू में खुलेगा। 2021 में दरबार मूव की प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसे अब फिर से शुरू किया गया है। सचिवालय के कार्यालय 31 अक्टूबर को श्रीनगर में बंद हो जाएंगे और 3 नवंबर को जम्मू में खुलेंगे।

    4 साल बाद दरबार मूव की प्रक्रिया बहाल करने को सरकार का आदेश जारी

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेस के नेतृत्च वाली सरकार ने प्रदेश में चार साल पहले बंद हुई दरबार मूव की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए वीरवार को आदेश जारी कर दिया। सरकार का दरबार श्रीनगर में 1 नवंबर से बंद होकर शीतकालीन राजधानी जम्मू में 3 नवंबर से काम करेगा।

    जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वर्ष 2021 में दरबार मूव की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसे फॅिर से शुरू कर दिया है। सरकार के दरबार मूव संबंधी आदेश के अनुसार श्रीनगर में सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले सचिवालय के कार्यालय 31 अक्टूबर 2025 को बंद होंगे।

    वहीं, सचिवालय के बाहर स्थित सप्ताह में छह दिन काम करने वाले मूव कार्यालय 1 नवंबर को बंद होंगे। ये सभी कार्यालय 3 नवंबर को जम्मू में काम करना शुरू कर देंगे। सरकार ने कैम्प मोड में काम करने वाले कार्यालयों को कम से कम 33 प्रतिशत स्टाफ या 10 कर्मचारी अपने साथ ले जाने के लिए कहा है।

    इसी बीच श्रीनगर में काम कर रहे सचिवालय के कर्मचारियों को 1 नवंबर व 2 नवंबर को जम्मू लाने की व्यवस्था जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन द्वारा की जाएगी। कर्मचारियों को जम्मू लाने के लिए श्रीनगर सचिवालय में 27 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का काउंटर काम करने लगेगा।

    सचिवालय के सभी विभाग एक नवंबर से पहले अपने रिकार्ड व आवश्यक स्टाफ को जम्मू स्थानांतरित करेंगे। सर्दियों के महीनों में प्रशासनिक कामकाज जम्मू से संचालित होगा। वहीं सरकार का दरबार अब श्रीनगर सचिवालय में अगले वर्ष अप्रैल माह में फिर से काम करेगा। प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने रिकार्ड को सुरक्षित तरीके से जम्मू पहुंचाने के साथ समय पर कर्मियों की तैनाती से सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक सेवा प्रभावित न हो।

    इसी बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को निर्देश दिए हैं कि दरबार मूव की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी काफिलों के साथ बैकअप बसें व मोबाइल वर्कशाप भी रहें। वहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस को काफिलों की सुरक्षा के लिए एस्कार्ट करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि काफिले को जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाए।

    इसी बीच जम्मू स्थित सचिवालय में सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले विभाग के विभाग सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक चलेंगे। वहीं सप्ताह में 6 दिन काम करने वाले वाले कार्यालय सुबह दस बजे से शाम साढ़े पाच बजे तक काम करेंगे।

    जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस्टेट विभाग को निर्देश दिए हैं कि जम्मू में कर्मचारियों को ठहराने के लिए समय पर सारे बंदोबस्त कर लिए जाएं। प्रदेश में दरबार मूव शुरू करने संबंधी जम्मू-कश्मीर सरकार का आदेश वीरवार को सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव एम राजु की ओर से जारी किया।