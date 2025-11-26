Language
    बिजली चोरी रोकने और फीडर आधारित बिलिंग में लापरवाही नहीं चलेगी, मुख्य सचिव डुल्लू ने अधिकारियों को दी चेतावनी

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    मुख्य सचिव डुल्लू ने बिजली चोरी रोकने और फीडर आधारित बिलिंग में लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने बिजली वितरण प्रणाली में सुधार और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर जोर दिया। डुल्लू ने फीडर आधारित बिलिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    अब तक जम्मू 1.87 लाख व कश्मीर में 1.93 लाख मीटर लगाए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में बिजली सुधारों को तय समय सीमा में प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए यह स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में सुधारों के प्रति लापरवाही बरत रहे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    मुख्यसचिव जम्मू में बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे बिजली सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में रिवेंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बिजली के नुकसान को कम करने की दिशा में हो रहे कार्याें के बारे में जानकारी ली।

    उन्होंने जोर दिया कि बिजली की चोरी रोकने के साथ फीडर आधारित बिलिंग में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके साथ्रा उन्हें उन्होंने बर्फबारी वाले इलाकों में बिजली सुधार जारी रखने के लिए समय पर जरूरी सामान का भंडारन करने के भी निर्देया दिए।

    बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव शैलेन्द्र कुमार ने सभी एजेंसियों से तेजी के लिए ठोस कार्ययोजना पेश करने, अवैध कनेक्शनों के नियमितीकरण व दूरस्थ इलाकों में सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा।

    इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में इस समय 4,709 करोड़ रूपये की लागत से बिजली नुकसान कम करने व स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्य प्रगति पर है।

    उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बिजली का नुकसान अब 58 प्रतिशत से कम होकर 32 प्रतिशत हो चुका है। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब तक जम्मू 1.87 लाख व कश्मीर में 1.93 लाख मीटर लगाए गए हैं।