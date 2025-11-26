बिजली चोरी रोकने और फीडर आधारित बिलिंग में लापरवाही नहीं चलेगी, मुख्य सचिव डुल्लू ने अधिकारियों को दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में बिजली सुधारों को तय समय सीमा में प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए यह स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में सुधारों के प्रति लापरवाही बरत रहे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यसचिव जम्मू में बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे बिजली सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में रिवेंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत बिजली के नुकसान को कम करने की दिशा में हो रहे कार्याें के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने जोर दिया कि बिजली की चोरी रोकने के साथ फीडर आधारित बिलिंग में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके साथ्रा उन्हें उन्होंने बर्फबारी वाले इलाकों में बिजली सुधार जारी रखने के लिए समय पर जरूरी सामान का भंडारन करने के भी निर्देया दिए।