जम्मू में आज खुलेगा दरबार, आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ पहुंचे अधिकारी; मुख्यमंत्री व मंत्री करेंगे कामकाज का निरीक्षण

राज्य ब्यूरो, जम्मू। दरबार मूव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को नागरिक सचिवालय व अन्य मूव कार्यालय खुल जाएंगे। आवश्यक रिकार्ड व कर्मी जम्मू पहुंच चुके है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व अन्य मंत्री भी आज श्रीनगर से जम्मू पहुंच गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रविवार को सड़क मार्ग के जरिए जम्मू पहुंचे। मुख्यमंत्री को सोमवार सुबह गार्ड आफ आनर पेश किया जाएगा।

उसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ कामकाज की समीक्षा करेंगे। विभागों के कामकाज का जायजा लेंगे। बाद में मंत्री भी अलग अलग अपने विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा करेंगे। अगले छह महीने तक दरबार जम्मू में ही लगेगा लेकिन श्रीनगर में सचिवालय में मंत्री व अधिकारी बारी बार उपस्थित रहेंगे।

इस संबंध में मंत्रियों व अधिकारियों का रोस्टर पहले ही जारी हो चुका है। जम्मू से संबंधित कर्मी गत दिवस शनिवार ही जम्मू पहुंच गए थे। कश्मीर के कर्मी आज जम्मू पहुंच गए हैं। सोमवार सुबह कर्मी अपने अपने कार्यालयों में पहुंच जाएंगे। चूंकि ई-आफिस की व्यवस्था लागू हो गई है इसलिए सीमित रिकार्ड ही जम्मू पहुंचाया गया है। चार साल के अर्से के बाद जम्मू-कश्मीर में सत्ता का केंद्र श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित करने की परंपरा दरबार मूव एक बार फिर शुरू हो गई है।

बताते चलें कि दरबार मूव की ऐतिहासिक परंपरा जिसे 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने बंद कर दिया था। इस साल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। डोगरा शासकों ने इस परंपरा को साल 1872 में शुरु किया था। जम्मू नगर निगम और अन्य विभागों ने सिविल सचिवालय, राजभवन और सरकारी कार्यालयों की मरम्मत, सफाई और रंग-रोगन का कार्य पूरा हो गया है।