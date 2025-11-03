जम्मू में आज खुलेगा दरबार, आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ पहुंचे अधिकारी; मुख्यमंत्री व मंत्री करेंगे कामकाज का निरीक्षण
जम्मू में दरबार मूव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसके तहत नागरिक सचिवालय सोमवार को खुलेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंत्रियों के साथ कामकाज की समीक्षा करेंगे। चार साल बाद फिर से शुरू हुई इस परंपरा के तहत अगले छह महीने तक दरबार जम्मू में लगेगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कार्यालयों की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। दरबार मूव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सोमवार को नागरिक सचिवालय व अन्य मूव कार्यालय खुल जाएंगे। आवश्यक रिकार्ड व कर्मी जम्मू पहुंच चुके है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व अन्य मंत्री भी आज श्रीनगर से जम्मू पहुंच गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रविवार को सड़क मार्ग के जरिए जम्मू पहुंचे। मुख्यमंत्री को सोमवार सुबह गार्ड आफ आनर पेश किया जाएगा।
उसके बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ कामकाज की समीक्षा करेंगे। विभागों के कामकाज का जायजा लेंगे। बाद में मंत्री भी अलग अलग अपने विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा करेंगे। अगले छह महीने तक दरबार जम्मू में ही लगेगा लेकिन श्रीनगर में सचिवालय में मंत्री व अधिकारी बारी बार उपस्थित रहेंगे।
इस संबंध में मंत्रियों व अधिकारियों का रोस्टर पहले ही जारी हो चुका है। जम्मू से संबंधित कर्मी गत दिवस शनिवार ही जम्मू पहुंच गए थे। कश्मीर के कर्मी आज जम्मू पहुंच गए हैं। सोमवार सुबह कर्मी अपने अपने कार्यालयों में पहुंच जाएंगे। चूंकि ई-आफिस की व्यवस्था लागू हो गई है इसलिए सीमित रिकार्ड ही जम्मू पहुंचाया गया है। चार साल के अर्से के बाद जम्मू-कश्मीर में सत्ता का केंद्र श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित करने की परंपरा दरबार मूव एक बार फिर शुरू हो गई है।
बताते चलें कि दरबार मूव की ऐतिहासिक परंपरा जिसे 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने बंद कर दिया था। इस साल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। डोगरा शासकों ने इस परंपरा को साल 1872 में शुरु किया था। जम्मू नगर निगम और अन्य विभागों ने सिविल सचिवालय, राजभवन और सरकारी कार्यालयों की मरम्मत, सफाई और रंग-रोगन का कार्य पूरा हो गया है।
तवी पुल व फ्लाई ओवर पर रंग रोगन का कार्य तेजी से चल रहा है। यह कार्य रविवार को हर हाल में पूरे किए जाने है। 16 अक्टूबर को जारी सरकारी आदेश के तहत श्रीनगर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों को 31 अक्टूबर तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि उन्हें जम्मू शिफ्ट किया जा सके।
जम्मू में सचिवालय व आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। कर्मियों के लिए क्वार्टरों में मरम्मत का कार्य चल रहा है। सचिवालय में मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अधिकारियों के चैंबर पूरी तरह से तैयार कर दिए गए है। सचिवालय व आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं।
