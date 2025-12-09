नगरोटा सीआरपीएफ कैंप में दर्दनाक घटना, ड्यूटी पर तैनात 59 वर्षीय कांस्टेबल रविंदर की अचानक हुई मौत

जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा स्थित सीआरपीएफ कैंप में सोमवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां ड्यूटी पर तैनात एक 59 वर्षीय कांस्टेबल अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना से कैंप में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और साथियों ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

बीती सोमवार रात लगभग 11 बजे, सीआरपीएफ कैंप में तैनात कांस्टेबल रविंदर प्रताप सिंह (59 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय इंदर बहादुर सिंह, निवासी बीबी पुर उगोरानपुर, तहसील हाजीपुर, थाना कोल्हापुर, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) अचेत होकर गिर पड़ा। जिसके बाद उन्हें जीएमसी अस्पताल में ले जाया गया।