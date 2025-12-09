Language
    नगरोटा सीआरपीएफ कैंप में दर्दनाक घटना, ड्यूटी पर तैनात 59 वर्षीय कांस्टेबल रविंदर की अचानक हुई मौत

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के नगरोटा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक दुखद घटना घटी। ड्यूटी पर तैनात 59 वर्षीय कांस्टेबल रविंदर की अचानक मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अ ...और पढ़ें

    एसएचओ नगरोटा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नगरोटा स्थित सीआरपीएफ कैंप में सोमवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां ड्यूटी पर तैनात एक 59 वर्षीय कांस्टेबल अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना से कैंप में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और साथियों ने तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

    बीती सोमवार रात लगभग 11 बजे, सीआरपीएफ कैंप में तैनात कांस्टेबल रविंदर प्रताप सिंह (59 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय इंदर बहादुर सिंह, निवासी बीबी पुर उगोरानपुर, तहसील हाजीपुर, थाना कोल्हापुर, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) अचेत होकर गिर पड़ा। जिसके बाद उन्हें जीएमसी अस्पताल में ले जाया गया।

    जहां प्राथमिक जांच में डाक्टरों ने उन्हें मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाया। एसएचओ नगरोटा परवेज सज्जाद का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसी से मौत के कारणों का पता चल पाएगा।