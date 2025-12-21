मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ की जमकर नारेबाजी

राज्य ब्यूरो, जम्मू। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाने और कानून को समाप्त कर नया कानून लाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में रविवार को जम्मू व श्रीनगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जम्मू में प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरिंदर सिंह राजपूत ने किया।

यह विरोध प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू शहरी एवं ग्रामीण के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई ठाकुर मनमोहन सिंह और ठाकुर हरि सिंह चिब ने की। पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू के बाहर प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए।

इस मौके पर सुरिंदर सिंह राजपूत ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा महात्मा गांधी के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती, इसी कारण मनरेगा से गांधी का नाम हटाया गया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से गांधी की विचारधारा को देश से खत्म नहीं जा सकता। नई योजना गरीबों और मजदूर वर्ग की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी और ग्राम स्वराज की अवधारणा को विफल कर देगी।

कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला ने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी की सोच की विरोधी है, इसलिए उसने देश की सबसे सफल, गरीब और मजदूर समर्थक योजना मनरेगा को समाप्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित नई योजना पूरी तरह केंद्रीकृत होगी, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा और ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।