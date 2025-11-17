कांग्रेस ने शुरू की 'घर-घर दस्तक, हर घर दस्तक' अभियान, जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जा बहाली की मांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज रविवार से घर घर दस्तक, हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की। यह हमारी रियासत– हमारा हक का चौथा चरण है जो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए चलाया जा रहा है।

इसकी शुरुआत पुरानी मंडी, वार्ड नं. 11, जम्मू पूरब से की। इस मौके पर नागरिकों व स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रभावी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा ने किया। उनके साथ कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक जम्मू पूरब योगेश साहनी, मुख्य प्रवक्ता व पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा तथा पूर्व एमएलसी एवं पार्टी मुख्यालय प्रभारी वेद महाजन सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।

करा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले छह वर्षों से अपने राज्य का दर्जा, पहचान, संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक ढांचे की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और राज्य का दर्जा बहाल होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

करा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिना राज्य का दर्जा बहाल किए विकास, शांति और प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने भाजपा के 29 सांसदों और विधायकों से पूछा कि वे इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी आखिर क्यों नहीं तोड़ रहे।

रमण भल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा छिनने के बाद जम्मू क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रशासनिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी और बिजली बिलों में बढ़ोतरी ने जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मौजूदा प्रशासन की नाकामियों को उजागर करती रहेगी और जनता के सम्मान व अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। पूर्व मंत्री योगेश साहनी ने कहा कि मौजूदा नौकरशाही शासन ने जनता से निर्णय लेने की शक्ति छीन ली है। न तो अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और न ही उपलब्ध।

इससे जमीनी विकास, नगर नियोजन और जन शिकायत निवारण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अभियान लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण के खिलाफ चेतना जगाने का प्रयास है। मुख्य प्रवक्ता व पूर्व एमएलसी रविंदर शर्मा ने कहा कि हमारी रियासत, हमारा हक अभियान डोगरा पहचान, सम्मान और अधिकारों का जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दरबार मूव बहाली का वादा किया था, जिसे गठबंधन सरकार ने पूरा कर दिखाया है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ऐतिहासिक डोगरा राज्य को समाप्त करना भाजपा का जन विरोधी कदम था। वेद महाजन ने कहा कि भाजपा सरकार ने डोगरा राज्य को घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लेकर जनता की पहचान, गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। उन्होंने राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग की