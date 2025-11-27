जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जिला प्रधानों की नियुक्ति के लिए शुरू किया अभियान, 21 पर्यवेक्षक नियुक्त

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जिला प्रधानों की नियुक्ति के लिए अपने संगठन सृजन अभियान को शुरु कर दिया है। पार्टी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर में 21 नए जिला प्रधान नियुक्त करने के लिए 21 पर्यवेक्षक नियुक्त तो किए हीं है साथ ही प्रत्येक पर्यवेक्षक के साथ तीन तीन स्थानीय नेताओं की ड्यूटी भी लगा दी है।

इसी सिलसिले में आज पर्यवेक्षक मोहन मरकम जम्मू पहुंचे। पार्टी अपने जिला संगठनात्मक ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार कर रही है ताकि संगठन को अधिक मज़बूत, प्रभावी और जनसंपर्क उन्मुख बनाया जा सके। पार्टी के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकमम आज जम्मू पहुंचे।

पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला संगठन में बदलाव होगा। युवा व पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को आगे लाया जाएगा। मोहन मरकम ने बताया कि पार्टी के फैसले के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटियों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, जो पार्टी की विचारधारा, लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति समर्पित हों।

उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में वह जम्मू ग्रामीण जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मरकम ने कहा कि जो भी व्यक्ति जिला कांग्रेस समिति का हिस्सा बनना चाहता है, वह आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।