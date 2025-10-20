Language
    कांग्रेस का बड़ा फैसला, नागरोट विधासनभा सीट को लेकर किया बड़ा एलान

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:33 AM (IST)

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाजपा को हराने की रणनीति के तहत नागरोटा विधानसभा सीट नेशनल कांफ्रेंस को देने का फैसला किया है। कांग्रेस नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर यह निर्णय लिया। पूर्व में दोनों दलों ने मित्रवत प्रतिस्पर्धा की थी, जिसमें नेशनल कांफ्रेंस दूसरे स्थान पर रही थी। यह कदम विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

    नागरोटा सीट नेशनल कांफ्रेंस को छोड़ेगी कांग्रेस, बीजेपी को हराने की रणनीति के तहत फैसला

    जागरण संवाददाता, जम्मू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागरोटा विधानसभा सीट अपने सहयोगी दल नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) को छोड़ने का फैसला किया है। यह निर्णय भाजपा को हराने के साझा उद्देश्य और व्यापक रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

    कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। गौरतलब है कि 2024 के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ने मित्रवत प्रतिस्पर्धा के तहत चुनाव लड़ा था, जिसमें नागरोटा सीट पर नेशनल कांफ्रेंस दूसरे स्थान पर रही थी।

    गठबंधन की व्यापक नीतियों और साझेदारी के सिद्धांतों के मद्देनज़र कांग्रेस ने यह सीट नेशनल कांफ्रेंस को देने का फैसला किया है, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सके। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह कदम विपक्षी एकता और सामूहिक जीत की दिशा में उठाया गया है।