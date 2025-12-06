Language
    जेपी नड्डा और केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, बोले- 'एमबीबीएस सीट विवाद के जरिए धर्म के नाम पर हो रही है राजनीति'

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    कांग्रेस ने जेपी नड्डा और केंद्र सरकार पर एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और सीटो ...और पढ़ें

    कांग्रेस ने सरकार से इस तरह की राजनीति से बचने की अपील की है।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रबंधन पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, वह भाजपा सरकार की असफलता और संवेदनशील मुद्दे पर उनकी चुप्पी का परिणाम है, जिससे जम्मू में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनता जा रहा है।

    पार्टी मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि जब जम्मू में पहले से ही दो संस्थान आचार्य श्री चंदर मेडिकल कालेज एवं महंत बचत्रि सिंह इंजीनियरिंग कालेज धार्मिक भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करते हुए कार्यरत हैं, तब भी नए संस्थान की अनुमति देते समय धार्मिक संवेदनशीलता का ख्याल नहीं रखा गया।

    उन्होंने कहा कि भाजपा और जेपी नड्डा को इस विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि श्राइन बोर्ड और केंद्र सरकार ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सही ढंग से अनुमति देने में लापरवाही क्यों बरती। उन्होंने श्राइन बोर्ड की गतिविधियों के व्यावसायीकरण पर भी प्रश्न उठाए और कहा कि धार्मिक संस्थाओं का कार्य क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य में दान आधारित व सब्सिडी पर आधारित सेवाएं देना होना चाहिए।

    भाजपा सरकार की असफलता का परिणाम है विवाद

    कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश बेहद खतरनाक है। कल को अस्पतालों और स्कूलों में डॉक्टरों व शिक्षकों के धर्म पर सवाल उठने लगेंगे, जो देश की बहुलतावादी संस्कृति के लिए घातक होगा। उन्होंने भाजपा, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन से आग्रह किया कि धार्मिक भावनाओं, अधिकारों और कानून के दायरे में रहकर इस मुद्दे का न्यायसंगत समाधान निकाला जाए तथा कोई भी भड़काऊ बयानबाजी न की जाए, जिससे स्थिति और न बिगड़े।

    वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज कृष्णा नगर स्थित कुलदीप शर्मा के घर जाकर उन्हें और उनकी बेटी तानिया शर्मा को सम्मानित किया। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमण भल्ला, मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा, वेद महाजन, संजीव पंडा, भविष्य सूद तथा अन्य नेता शामिल थे।

    ऐसे कदम नफरत के माहौल को खत्म करते हैं

    उन्होंने पिता-पुत्री की पहल को मोहब्बत की दुकान का संदेश बताते हुए कहा कि ऐसे कदम नफरत के माहौल को खत्म करते हैं और सौहार्द व शांति का रास्ता दिखाते हैं। गत दिनों शहर के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति का मकान गिरा दिया था। तब कुलदीप शर्मा ने एक प्लाट प्रभावित परिवार को देने की घोषणा की थी।

    पार्टी के प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा ने भी फोन पर कुलदीप शर्मा व तानिया से बातचीत की और राहुल गांधी की ओर से उनकी सराहना करते हुए कहा कि आपने देश में फैलाई जा रही नफरत के बीच प्रेम और सद्भाव का संदेश देकर बड़ी मिसाल कायम की है।