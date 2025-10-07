लेह में हिंसा के बाद कॉलेज खुले, उपराज्यपाल की समीक्षा बैठक में शांति और विकास के लिए एकजुटता की अपील की

उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और स्थिति में सुधार के लिए प्रशासन की सराहना की। लेह में कॉलेज फिर से खुल गए हैं और दुकानों को देर शाम तक खोलने की अनुमति है। उपराज्यपाल ने लद्दाख में शांति जनकल्याण और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और जनोन्मुखी शासन पर जोर दिया। उन्होंने जनता से एकजुट होकर अमन-चैन बनाए रखने की अपील की।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। हिसंक प्रदर्शनों का सामना करने वाले लद्दाख के लेह जिले में हालात सामान्य होने पर जिला प्रशासन ने स्कूलों के बाद कालेजों को भी खोल दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बैठक में जिले के सुरक्षा हालात की जानकारी लेते हुए हालात में बेहतरी के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की।

लेह में हालात में बेहतरी को देखते हुए मंगलवार से लेह में कालेज खोल दिए गए। इसके साथ जिले में सुबह सात बजे से देर शाम आठ बजे तक दुकानों को खुला रखने की अनुमति भी दे दी गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लेह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कड़ी सर्तकता बरतने का अभियान जारी रहेगा। लेह के जिलाधीश का यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुलाम मोहम्मद की ओर से जारी किया गया।

वहीं मंगलवार को लेह में उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख की समग्र स्थिति का जायजा लेते हुए शांति, जनकल्याण व समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में शांति बनाने, लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ इसे सतत व समावेशी विकास का आदर्श माडल बनाया जाएगा। बैठक में कानून-व्यवस्था, जन सेवाओं व प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

सकारात्मक जन प्रतिक्रिया व सुधरते हालात को देखते हुए गुप्ता ने अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सहयोग व जिम्मेदाराना व्यवहार ने सामान्य स्थिति बहाल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।