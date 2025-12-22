Language
    J&K Weather: जम्मू में ठंड और कोहरे का कहर, वंदे भारत समेत 4 बड़ी ट्रेनें रद्द; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:24 AM (IST)

    मौसम की मार से ट्रेनों की थमी रफ्तार, चार ट्रेनें रद

    जागरण संवाददाता, जम्मू। बदले मौसम के चलते रविवार को रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कई लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचीं, जबकि चार ट्रेनों को रद भी करना पड़ा।

    ट्रेनों की लेटलतीफी और चार ट्रेनों के रद होने से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को इस ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे दिन प्रतीक्षालयों और प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ लगी रही और लोग ट्रेन संबंधी जानकारी के लिए पूछताछ काउंटरों के चक्कर लगाते नजर आए।

    रेलवे ने बदले मौसम के कारण जम्मू से चलने वाली चार ट्रेनों को रद कर दिया। इनमें गरीब रथ एक्सप्रेस, योगनगरी एक्सप्रेस, अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस तथा सोमनाथ एक्सप्रेस शामिल हैं।

    ट्रेनों के रद होन से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी। वहीं रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार श्री शक्ति एक्सप्रेस करीब तीन घंटे की देरी से जम्मू पहुंची।

    जम्मू राजधानी एक्सप्रेस पांच घंटे विलंब से पहुंची, जबकि हेमकुंड एक्सप्रेस दो घंटे देरी से आई। उत्तर संपर्क क्रांति और शालीमार एक्सप्रेस भी लगभग दो-दो घंटे विलंबित रहीं।

    पूजा एक्सप्रेस सबसे अधिक प्रभावित रही और करीब आठ घंटे की देरी से जम्मू स्टेशन पहुंची। इसके अलावा झेलम एक्सप्रेस तीन घंटे, मालवा एक्सप्रेस छह घंटे, सर्वोदय एक्सप्रेस दो घंटे तथा वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग छह घंटे की देरी से पहुंची।

    मौसम की मार का असर ट्रेनों के प्रस्थान पर भी देखने को मिला। जम्मू से रवाना होने वाली पूजा एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से रवाना हुई, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ा।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मौसम सामान्य होते ही रेल परिचालन को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं यात्रियों ने रेलवे से समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने और बेहतर व्यवस्था की मांग की है।