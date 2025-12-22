जागरण संवाददाता, जम्मू। बदले मौसम के चलते रविवार को रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। जम्मू रेलवे स्टेशन पर कई लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचीं, जबकि चार ट्रेनों को रद भी करना पड़ा। ट्रेनों की लेटलतीफी और चार ट्रेनों के रद होने से रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को इस ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे दिन प्रतीक्षालयों और प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ लगी रही और लोग ट्रेन संबंधी जानकारी के लिए पूछताछ काउंटरों के चक्कर लगाते नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे ने बदले मौसम के कारण जम्मू से चलने वाली चार ट्रेनों को रद कर दिया। इनमें गरीब रथ एक्सप्रेस, योगनगरी एक्सप्रेस, अमृतसर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस तथा सोमनाथ एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों के रद होन से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी। वहीं रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार श्री शक्ति एक्सप्रेस करीब तीन घंटे की देरी से जम्मू पहुंची। जम्मू राजधानी एक्सप्रेस पांच घंटे विलंब से पहुंची, जबकि हेमकुंड एक्सप्रेस दो घंटे देरी से आई। उत्तर संपर्क क्रांति और शालीमार एक्सप्रेस भी लगभग दो-दो घंटे विलंबित रहीं। पूजा एक्सप्रेस सबसे अधिक प्रभावित रही और करीब आठ घंटे की देरी से जम्मू स्टेशन पहुंची। इसके अलावा झेलम एक्सप्रेस तीन घंटे, मालवा एक्सप्रेस छह घंटे, सर्वोदय एक्सप्रेस दो घंटे तथा वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग छह घंटे की देरी से पहुंची।