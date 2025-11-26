'वो अगर कट्टर हो गए तो दोषी कौन होगा?', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर उमर अब्दुल्ला का फिर आया रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम बच्चों की एडिमिशन का विरोध करने वाले संगठनों से सवाल किया कि अगर एसएमवीडीयू का मकसद किसी एक समुदाय के लिए सीटें रिजर्व करना था, तो उसे बनने के समय माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया?

उमर ने इस बात का भी जवाब मांगा कि "मुस्लिम बच्चे ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं जहां वे रेडिकलाइज़ हो जाते हैं? जब स्टूडेंट्स माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में जाने को तैयार होते हैं, उन्हें माता वैष्णो देवी के नाम या इंस्टीट्यूशन की फंडिंग की कोई परवाह नहीं होती। वे सब पढ़ाई के बारे में सोचते हैं।

वे डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब आप उन्हें उनके धर्म के आधार पर एडमिशन देने से मना करना चाहते हैं। अगर कल वे किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और फिर से कट्टर हो जाते हैं, तो कौन दोषी होगा? क्या भाजपा के वरिष्ठ नेतासुनील शर्मा कहेंगे कि वे दोषी हैं?"

उमर ने गत मंगलवार को जम्मू में एक ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन का शिलान्यास करने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा, "अगर मेडिकल कॉलेज बनने के समय इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाता तो यह बवाल ही नहीं होता?"

इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित कर दें

विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा पर रिएक्शन देते हुए मुख्यमंत्री उमर ने कहा, “आपको (SMVDU को) माइनॉरिटी का स्टेटस देना था, लेकिन आपने नहीं दिया। एडमिशन सिर्फ़ NEET और दूसरे एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होते हैं। धर्म नहीं देखा जाता। अब, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान वहां न पढ़ें, तो इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित कर दें, और वहां एनरोल मुस्लिम और सिख बच्चे वहां से चले जाएंगे और कहीं और एडमिशन ले लेंगे।”

बच्चों को मेरिट के आधार पर मिला प्रवेश उमर ने कहा कि इन बच्चों को मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिला है, उन्हें कहीं और एनरोल किया जाना चाहिए। “लेकिन मुसलमानों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, उन्हें कम्युनल, सेक्टेरियन या दूसरों के प्रति इनटॉलरेंट नहीं कहना चाहिए। अगर उनके बच्चों को कुछ होता है, तो पूरी कम्युनिटी को दोष न दें।”

अब्दुल्ला ने मुस्लिम बच्चों को इस तरह से मजबूर न करने की अपील की। उन्होंने कहा, "हमारे बच्चों को कहीं और एडमिशन मिल जाएगा। वे बांग्लादेश, तुर्की या कहीं और चले जाएंगे।" ऑटोमेटेड गाड़ी टेस्टिंग स्टेशन के बारे में बताया इस बीच, ऑटोमेटेड गाड़ी टेस्टिंग स्टेशन के बारे में बात करते हुए, CM ने कहा, "अगर एक भी एक्सीडेंट रुक जाता है और एक कीमती जान बच जाती है, तो मैं कहूंगा कि हमें इस सेंटर से पूरा फायदा हुआ है।"

सड़क एक्सीडेंट में बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और अक्सर यह पाया गया है कि अनफिट गाड़ियों की शिकायतें एक्सीडेंट के बाद ही सामने आती हैं। पांपोर में भी बना है ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर उन्होंने कहा, “इसलिए, हम दो ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर लेकर आए हैं, एक पंपोर के लिए और एक नगरोटा के लिए। अभी, इनकी नींव रखी जा चुकी है, और दोनों प्राइवेट पार्टियों के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चल रहे हैं। उम्मीद है कि दोनों छह महीने के अंदर चालू हो जाएंगे।”

उमर ने कहा कि गाड़ियों की टेस्टिंग कंप्यूटर से की जाएगी, और टेस्ट में फेल होने वाली कोई भी गाड़ी दोबारा सड़क पर नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि नगरोटा का सेंटर जम्मू के लिए डोडा, किश्तवाड़, या राजौरी-पुंछ को कवर करने के लिए शायद काफी न हो।