EVM के जरिए नहीं हो सकती वोट चोरी, CM उमर बोले- 'SIR को लेकर चिंता जायज, दूर करे EC'

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते और न उनके जरिये वोट चोरी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को अन्य तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। एसआइआर को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता जायज है और इसे दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ताकि पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

बुधवार को पत्रकार वार्ता में उमर ने एसआइआर के बहाने जम्मू-कश्मीर में तीन वर्ष पहले हुए परिसीमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भी एक चुनावी हेरफेर ही था, जो एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। यह भी एक इलेक्शन मैनिपुलेशन था।

शायद इसीलिए एसआइआर को लेकर कुछ चिंताएं हैं। मालूम हो कि जम्मू संभाग के लोगों की मांग पर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत वर्ष 2022 में परिसीमन किया गया था। इसमें जम्मू संभाग में छह और कश्मीर संभाग में एक सीट बढ़ाई गई थी।

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस सीट विवाद पर उन्होंने कहा कि मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। अगर आप धर्म के आधार पर सीटें बांटना चाहते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप वहां आवंटित जमीन की कीमत चुकाएं। आप मिलने वाले अनुदान लेना बंद करें। अपना स्टेटस बदलें और एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में सामने आएं।