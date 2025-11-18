'जम्मू-कश्मीर के हर निवासी को संदेह से न देखा जाए...', हरियाणा में बोले CM उमर अब्दुल्ला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद से दृढ़ता से लड़ने पर जोर दिया। साथ ही यह सुनिश्चित किया कि निर्दोष लोगों पर अनुचित संदेह न किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक निवासी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लोग शांतिप्रिय हैं और विकसित भारत और विकसित जम्मू-कश्मीर की आकांक्षा रखते हैं।

वे भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनना चाहते हैं और नगरोटा और बड़गाम उपचुनावों में मतदाताओं की हालिया उत्साहपूर्ण भागीदारी लोकतंत्र में हमारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

इसमें उन्होंने हाल के आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए यह बात कही। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मिशन युवा की शुरुआत पर प्रकाश डाला जो सरकार का जम्मू और कश्मीर में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने, खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने और एक मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना को जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित करने सहित निरंतर वित्तीय सहायता के लिए केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया।