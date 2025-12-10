CM उमर अब्दुल्ला ने जल जीवन मिशन पर दिया जोर, जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में हर घर नल से जल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जलशक्ति विभाग को प्रदेश के सभी 20 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल की आपूर्ति के शत प्रतिशत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सभी जिलों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन एफएचटीसी की 100 प्रतिशत संतृप्ति पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नागरिक सचिवालय में जलशक्ति विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की योजनाओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने योजनाओं को तेजी से पूरा करने और सभी को सुरक्षित व स्वच्छपेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के लिए काम करने को कहा।

जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा ने कश्मीर और जम्मू दोनों प्रांतों में जल जीवन मिशन की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। बैठक में प्रदेश के सभी 20 जिलों में एफएचटीसी कवरेज की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सीपीएचईईओ मैनुअल के हिसाब से हाई-डेंसिटी पालीइथाइलीन (एचडीपीई) पाइपों के इस्तेमाल, जीआई और एचडीपीई पाइपों सहित पाइप मटीरियल की खरीद और सप्लाई की स्थिति, और पीएम गति शक्ति प्लेटफार्म पर पूरे पाइप नेटवर्क और जलापूर्ति ढांचे की पूरी की मैपिंग की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेजेएम के तहत जारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सामान, काम और कारीगरी की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सभी काम सीपीएचईईओ के मानकों और अनुमोदित तकनीकी आधार के मुताबिक होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।