    'मेरे पिता को लगता है EVM में गड़बड़ है, मैं नहीं मानता', उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम की सुरक्षा पर अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के विचारों से असहमति जताई है। उमर का मानना है कि ईवीए ...और पढ़ें

    फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में गड़बड़ी और हैक होने को लेकर अपने विचार रखे हैं। एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रखी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं होती और वह इस बात से बिल्कुल असहमत हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि वह इस मामले में अपने पिता फारूक अब्दुल्ला से भी सहमत नहीं होते। जहां एक और फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, वहीं इसके विपरीत उमर अब्दुल्ला इस बात से सहमत नहीं है।

    'मैं अपने पिता से असहमत'

    उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ईवीएम में किसी तरह की चोरी होती है। यह बात मुझे घर में भी परेशानी में डालती हैं, क्योंकि मैं अपने पिता से असहमत हूं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ईवीएम हैक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, हो सकता है कि चुनाव में छेड़छाड़ की जाती हो या मतदाता सूची में बदलाव किए जाते हों। लेकिन हैक होने से वह सहमत नहीं है।

    'वोट चोरी नहीं किए जा सकते'

    इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते और न उनके जरिये वोट चोरी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को अन्य तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की चिंता जायज है और इसे दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ताकि पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।