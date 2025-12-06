'मेरे पिता को लगता है EVM में गड़बड़ है, मैं नहीं मानता', उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में गड़बड़ी और हैक होने को लेकर अपने विचार रखे हैं। एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रखी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम हैक नहीं होती और वह इस बात से बिल्कुल असहमत हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि वह इस मामले में अपने पिता फारूक अब्दुल्ला से भी सहमत नहीं होते। जहां एक और फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, वहीं इसके विपरीत उमर अब्दुल्ला इस बात से सहमत नहीं है।

'मैं अपने पिता से असहमत' उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसा नहीं मानता कि ईवीएम में किसी तरह की चोरी होती है। यह बात मुझे घर में भी परेशानी में डालती हैं, क्योंकि मैं अपने पिता से असहमत हूं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ईवीएम हैक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हां, हो सकता है कि चुनाव में छेड़छाड़ की जाती हो या मतदाता सूची में बदलाव किए जाते हों। लेकिन हैक होने से वह सहमत नहीं है।