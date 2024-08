Jammu Kashmir Cloudburst: रामबन में बादल फटने से 3 की मौत, 4 लापता; राहत और बचाव कार्य जारी

एएनआई, राजगढ़। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Cloudburst) के रामबन से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं, चार लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने खोजबीन, बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ (NDRF) को तैनात कर दिया है।

#WATCH | J&K: A cloudburst in Rajgarh, Ramban claimed 3 lives while leaving 4 others missing. District Administration has mobilised NDRF and all available resources for search, rescue and relief operations. pic.twitter.com/0FkIe6kwle