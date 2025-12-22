जम्मू में NIA के दरवाजे पर पड़ा था मौत का सामान, बच्चे के पास से बरामद हुआ चाइनीज स्नाइपर टेलीस्कोप; जांच जारी

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस प्रकार के टेलीस्कोप लंबी दूरी से सटीक निशाना साधने वाली राइफलों में इस्तेमाल होते हैं। रविवार दोपहर एनआईए कार्यालय के आसपास सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ कर्मियों की नजर एक बच्चे के हाथ में टेलीस्कोप पर पड़ी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह टेलीस्कोप चीन में निर्मित है। टेलीस्कोप पर वाटर प्रूफ, फॉग प्रूफ और शाक प्रूफ लिखा पाया गया है।

जमरान संवाददाता, जम्मू। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सिद्धा क्षेत्र में स्थित एनआईए के कार्यालय के समीप स्नाइपर राइफल पर इस्तेमाल होने वाला टेलीस्कोप बरामद होने से हड़कंप मच गया।

स्नाइपर राइफल से जुड़े उपकरण को देखकर जवानों ने संदेह हुआ और उन्होंने बच्चे को रोककर पूछताछ की। बच्चे ने बताया कि उसे पास ही एक नाले से यह मिला और खिलौना समझकर साथ ले गया।

सीआरपीएफ ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी।नगरौटा पुलिस के थाना प्रभारी नगरौटा परवेज सजाद मौके परपहुंचे। जम्मू पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम भी बुला ली गई।

सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर नाले और आसपास क्षेत्र की तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा कि कहीं इसके पीछे किसी साजिश की भूमिका तो नहीं है।

बच्चे से पूछताछ की जा रही है।अति संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह के सैन्य-स्तर के उपकरण की मौजूदगी को सुरक्षा चूक माना जा रहा है।