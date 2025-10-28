जम्मू में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व, घाटों पर गूंडा 'सुख-समृद्धि' का जयकारा
जम्मू में छठ पूजा का पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। तवी नदी और जलाशयों के किनारे हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की और सूर्य देव से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नेताओं और स्वयंसेवकों ने भी श्रद्धालुओं की सहायता की।
जागरण संवाददाता, जम्मू। चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ पूर्ण हुआ। इस अवसर पर मंदिरों के शहर जम्मू सहित पूरे आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला।
हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं व पुरुष तड़के ही तवी नदी, नहर, जलाशयों और तालाबों के किनारे एकत्र हुए और उगते सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की।
छठ व्रतियों ने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में फल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद से सजे सूप में अर्घ्य अर्पित किया। घाटों पर जय छठी मइया, के जयघोष से वातावरण गूंज उठा।
जम्मू के हरि की पौड़ी, धौंथली डक्की तवी तट, नहर, डिग्याना और अन्य घाटों पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और साफ-सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। स्थानीय सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवकों ने भी श्रद्धालुओं की सहायता में सक्रिय भूमिका निभाई। राज्यसभा सदस्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी एवं अन्य कई वरिष्ठ नेता भी पूजा अर्चना में शामिल हुए।
प्रिया सेठी ने कहा कि छठ पूजा का यह पर्व सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व न केवल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भी पूरे भक्ति भाव से मनाया जाता है। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
मंगलवार को भोर की लालिमा के बीच जब व्रतियों ने सूर्य एवं को अर्घ्य दिया, तो मानो आस्था, विश्वास और ऊर्जा का अनोखा संगम साकार हो गया। लोगों ने जम कर आतिशबाजी भी की।पूजा अर्चना में शामिल लोगों ने व्रति महिलाओं का उत्साह बढ़ाया एवं उन पर पुष्प वर्षा की। शहर के लगभग हर घाट पर एक अलग ही उत्साह था।
