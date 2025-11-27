Chenab Bridge: एफिल टावर से भी ऊंचा है चिनाब ब्रिज, सर्दियों में घूमने के लिए सबसे बेस्ट, ऐसे करें विजिट

जागरण संवाददाता, जम्मू। क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति (जेडआरयूसीसी) के सदस्यों ने बुधवार को जम्मू मंडल में निर्मित विश्व स्तरीय चिनाब रेल पुल और भारत के प्रथम केबल स्टेड अंजी खड्ड रेल पुल का निरीक्षण किया।

इसमें पुल के निर्माण में अपनाई गई उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक, संरचनात्मक विशेषताएं और निर्माण के दौरान सामने आई चुनौतियों की समीक्षा की गई।

इस दौरान उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सदस्यों को दोनों पुलों से जुड़ी विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रदान की और उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना में इनकी भूमिका के बारे में बताया। चिनाब नदी पर निर्मित यह पुल विश्व इंजीनियरिंग इतिहास में एक अनूठी उपलब्धि माना जाता है। इसकी ऊंचाई पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है, जो इसे संरचनात्मक दृष्टि से अद्वितीय बनाती है।