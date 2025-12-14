राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस साल इग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल आर्डिनेंस के तहत दर्ज एक मामले में 40 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें अवैध हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाना भी शामिल है। प्रवक्ता ने कहा जांच पूरी होने के बाद सक्षम अदालत में चालान पेश किया गया। इन सभी को विभिन्न समय के दौरान हिरासत में लिया गया था।