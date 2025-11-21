Language
    केंद्र सरकार की उच्चस्तरीय टीम ने बाढ़ प्रभावित हंसू चक और बड़याल ब्राह्मणा का किया दौरा, सुनी पीड़ितों की कहानी

    By Daljeet Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    केंद्र सरकार की एक उच्चस्तरीय टीम ने बाढ़ प्रभावित हंसू चक और बड़याल ब्राह्मणा का दौरा किया। टीम ने पीड़ितों से मिलकर उनकी कहानियाँ सुनीं और नुकसान का जायजा लिया। टीम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 

    सरकार जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा करेगी।

    संवाद सहयोगी, जागरण, आरएसपुरा। केंद्र सरकार के उच्चस्तरीय दल ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हंसू चक और बडयाल ब्राह्मणा गांव में हुए व्यापक नुकसान का जायज़ा लिया। दल का नेतृत्व चंद्र भारती, प्रिंसिपल सेक्रेटरी—डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ़, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ने किया।

    इस दौरान एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर समेत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय टीम ने सबसे पहले प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें आ रही समस्याओं और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली।

    स्थानीय प्रतिनिधियों ने बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान को विस्तार से सामने रखा। पूर्व सरपंच बिन्नी शर्मा और पूर्व सरपंच रशपाल चौधरी ने टीम को बताया कि हालिया बाढ़ में दोनों गांवों में पुल बह गए थे, बिजली ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और खेतों में खड़ी फसलें भी नष्ट हो गईं।

    उन्होंने केंद्र सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त फंड जारी करने और विकास कार्यों को गति देने की मांग की। एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने केंद्रीय दल को प्रशासनिक स्तर पर हुए आकलन और नुकसान की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

    दौरा पूरा करने के बाद केंद्रीय दल ने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत एवं पुनर्वास से जुड़े आवश्यक निर्देश जारी किए। केंद्रीय दल का यह दौरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे की बहाली की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।