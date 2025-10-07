Language
    जम्मू में मवेशी चोरी का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार; पुलिस ने बरामद किए पांच पशु

    By Dinesh Mahajan Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    जम्मू पुलिस ने बठिंडी चौकी क्षेत्र में चोरी हुए पांच मवेशियों को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने पर त्रिकुटा नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। सुंजवां क्षेत्र में एक वाहन से मवेशी बरामद हुए जिन्हें अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। मवेशियों को उनके मालिक को सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Jammu News: आरोपित गिरफ्तार, चोरी के पांच मवेशी बरामद (Jagran Photo)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस के साउथ जोन की बठिंडी चौकी टीम ने चोरी के पांच मवेशियों को बरामद कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। तीन अक्टूबर को पुलिस चौकी बठिंडी में शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता के घर से पांच मवेशी चोरी हुए हैं।

    इस पर कार्रवाई करते हुए त्रिकुटा नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तीन अक्टूबर की रात को सुंजवां क्षेत्र में एक वाहन को रोका। जांच में वाहन से पांच मवेशी बरामद हुए, जिन्हें अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। वाहन चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    शिकायतकर्ता ने मवेशियों की पहचान अपने चोरी हुए पशुओं के रूप में की, जिसके बाद उन्हें सुपुर्दनामा पर मालिक को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता और अवैध मवेशी तस्करी गिरोह की गतिविधियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।