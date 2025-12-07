Language
    पंजाब में सड़क हादसे में जम्मू के कारोबारी दंपती की मौत, गुरदासपुर में सड़क किराने खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकराई कार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:48 PM (IST)

    अमृतसर से जम्मू लौट रहे कारोबारी दंपती की सड़क हादसे में मौत।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के गांधी नगर क्षेत्र के रहने वाले एक कारोबारी दंपती की पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दंपती अपने दो रिश्तेदारों के साथ अमृतसर में आयोजित एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। मृतकों की पहचान जीवन बत्ता पुत्र जसवंत राय और उनकी पत्नी हर्ष बत्ता निवासी ग्रीन बेल्ट, गांधी नगर (जम्मू) के रूप में हुई है। जीवन बत्ता टीन फैक्टरी के मालिक बताए जा रहे हैं, जोकि जम्मू के गंग्याल में है।

    हादसे में कार सवार अन्य दो रिश्तेदार संजीव मल्होत्रा और उनकी पत्नी रजनी मल्होत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत पठानकोट के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। रजनी मल्होत्रा और हादसे में मृत हर्ष बत्ता सगी बहनें हैं।

    परिवार के एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि चारों रिश्तेदार शनिवार को जम्मू से अमृतसर एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार को लौटते समय जब वे अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौशहरा मज्झा सिंह क्षेत्र के पास पहुंचे, तो उनकी कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्राली से तेज रफ्तार में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जीवन बत्ता और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

    स्वजनों के अनुसार, हर्ष बत्ता के दो बेटे संचित और साहिल बत्ता अपने पिता के साथ फैक्टरी का काम संभालते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों पुत्र तुरंत पंजाब के लिए रवाना हो गए। जैसे ही यह दुखद खबर गंग्याल और गांधी नगर क्षेत्र में फैली तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिचितों और व्यापारियों ने बताया कि जीवन बत्ता एक सरल स्वभाव, मेहनती और सामाजिक व्यक्ति थे। दंपती की मृत्यु से परिवार और समाज में गहरा शोक व्याप्त है।