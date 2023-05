Jammu Bus Accident: अमृतसर से माता वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत; 12 घायल

जम्मू, एजेंसी। अमृतसर से कटरा जा रही एक बस के गहरी खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गये हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हुई है।

J&K | 10 people died after a bus going from Amritsar to Katra fell into a deep gorge. The injured have been shifted to hospital: Jammu DC

जम्मू डीसी ने घटना में मरने वालों की संख्या को संशोधन किया है। पहले जहां मृतकों की संख्या 10 बताई जा रही थी, वहीं अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या 7 बताई जा रही है।

जम्मू डीसी ने कहा कि अमृतसर से कटरा जा रही एक बस खाई में गिर गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। जबकि 12 अन्य घायलों का स्थानीय पीएचसी में इलाज किया जा रहा है।

