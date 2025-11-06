Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बडगाम उपचुनाव के लिए पोस्टल बैलेट वोटिंग शुरू, 11 नवंबर को होना है मतदान

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बडगाम में उपचुनाव के लिए पोस्टल बैलेट वोटिंग शुरू हो गई है। यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही है। मतदान 11 नवंबर को होगा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    राज्य ब्यूरो,  श्रीनगर। बड़गाम विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए डाक मतदान और होम वोटिंग की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। होम वोटिंग की सुविधा में 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं और 40 प्रतिशत या उससे अधिक बेंचमार्क दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। 11 नवंबर को मतदान होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला चुनाव अधिकारी डा. बिलाल मोहिउद्ददीन ने बीडीओ कार्यालय बडगाम में होम वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों के एक दल को रवाना करते हुए कहा कि यह सुविधा सभी योग्य मतदाताओं खासकर जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को (जो बडगाम के चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशन पर नहीं जा सकते) अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने अवसर प्रदान करती है।

     

     

     

     