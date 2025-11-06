बडगाम उपचुनाव के लिए पोस्टल बैलेट वोटिंग शुरू, 11 नवंबर को होना है मतदान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। बड़गाम विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए डाक मतदान और होम वोटिंग की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई। होम वोटिंग की सुविधा में 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं और 40 प्रतिशत या उससे अधिक बेंचमार्क दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। 11 नवंबर को मतदान होगा।

जिला चुनाव अधिकारी डा. बिलाल मोहिउद्ददीन ने बीडीओ कार्यालय बडगाम में होम वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों के एक दल को रवाना करते हुए कहा कि यह सुविधा सभी योग्य मतदाताओं खासकर जरूरी सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को (जो बडगाम के चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशन पर नहीं जा सकते) अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने अवसर प्रदान करती है।