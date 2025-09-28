Jammu and Kashmir News: BSF ने घुसपैठ करते पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा, मानसिक रूप से था परेशान

सीमा सुरक्षा बल ने आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ करते पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अकरम को मानवीय आधार पर पाकिस्तान वापस भेज दिया। बीएसएफ ने उसे नवा पिंड बॉर्डर आउट पोस्ट के पास पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि अकरम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने उससे पूछताछ की लेकिन कोई आपत्तिजनक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उसे पाक रेंजर्स को सौंप दिया गया।

