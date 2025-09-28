Language
    Jammu and Kashmir News: BSF ने घुसपैठ करते पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा, मानसिक रूप से था परेशान

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:08 AM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल ने आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ करते पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अकरम को मानवीय आधार पर पाकिस्तान वापस भेज दिया। बीएसएफ ने उसे नवा पिंड बॉर्डर आउट पोस्ट के पास पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि अकरम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने उससे पूछताछ की लेकिन कोई आपत्तिजनक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उसे पाक रेंजर्स को सौंप दिया गया।

    सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी नागरिक को भेजा वापस

    संवाद सहयोगी, आरएसपुरा। सीमा सुरक्षा बल ने आरएसपुरा सेक्टर में गत दिनों घुसपैठ करते पकड़े पाकिस्तानी नागरिक को पूछताछ के बाद शुक्रवार रात मानवीय आधार पर सुरक्षित पाकिस्तान भेज दिया। उसकी पहचान मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी कुंदनपुर गांव, जिला सियालकोट (पाकिस्तान) के रूप में हुई।

    बीएसएफ की 165वीं बटालियन ने अकरम को नवा पिंड बार्डर आउट पोस्ट (बीओपी) के पास सीमा में प्रवेश करते समय पकड़ा था। बीएसएफ और एजेंसियों के अलावा पुलिस ने भी उससे पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, अकरम की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी।

    सुरक्षा एजेंसियों ने उसे आरएसपुरा थाने ले जाकर पूछताछ की, लेकिन कोई संवेदनशील या आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आया। इसके बाद पाक रेंजर्स से संपर्क किया। शुक्रवार रात करीब नौ बजे उसे बीएसएफ अधिकारियों ने पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों को सौंप दिया।