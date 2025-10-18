दीपावली से पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF हाई अलर्ट पर, रात की पेट्रोलिंग बढ़ी, नाइट विजन उपकरणों का कर रहे उपयोग

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। दिवाली के त्योहार को देखते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने जम्मू और कश्मीर के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। बीएसएफ के जवानों ने रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और किसी भी सुरक्षा चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि त्योहारों के मौसम के बावजूद, बीएसएफ के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं और देश की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं। फोर्स किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज का जवाब देने और यह पक्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि लोग बिना किसी डर के दिवाली मना सकें।

परिवारों के साथ खुशी से मनाएं दिवाली बॉर्डर पर सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए, बीएसएफ के एक सदस्य ने कहा, “लोगों के लिए मैसेज है कि वे अपने परिवारों के साथ खुशी से दिवाली मनाएं, भरोसा दिलाया कि बीएसएफ सतर्क है और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। बीएसएफ सभी नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब तक बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

एक और बीएसएफ कर्मी ने भरोसा दिलाया कि वे सतर्क हैं और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ के जवान ने कहा, “लोगों के लिए मैसेज है कि वे अपने प्रियजनों के साथ त्योहारों का आनंद लें, उन्हें भरोसा है कि बीएसएफ सतर्क है और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है।

बीएसएफ सुरक्षा देने के लिए कमिटेड है बीएसएफ सुरक्षा देने के लिए कमिटेड है ताकि नागरिक बिना किसी डर के दिवाली मना सकें। एक बीएसएफ सदस्य ने बताया कि अपने परिवारों से दूर होने के बावजूद, वे बीएसएफ को अपना परिवार मानते हैं और साथ में दिवाली मनाते हैं, जैसे वे घर पर मनाते हैं।”