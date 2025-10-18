Language
    दीपावली से पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF हाई अलर्ट पर, रात की पेट्रोलिंग बढ़ी, नाइट विजन उपकरणों का कर रहे उपयोग

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    दीपावली से पहले, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सैनिक सीमा पर आधुनिक नाइट विजन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं।

    बीएसएफ सतर्क है और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। फोटो: एएनआई।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। दिवाली के त्योहार को देखते हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने जम्मू और कश्मीर के अरनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। बीएसएफ के जवानों ने रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और किसी भी सुरक्षा चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि त्योहारों के मौसम के बावजूद, बीएसएफ के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं और देश की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं। फोर्स किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज का जवाब देने और यह पक्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि लोग बिना किसी डर के दिवाली मना सकें। 

    परिवारों के साथ खुशी से मनाएं दिवाली 

    बॉर्डर पर सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हुए, बीएसएफ के एक सदस्य ने कहा, “लोगों के लिए मैसेज है कि वे अपने परिवारों के साथ खुशी से दिवाली मनाएं, भरोसा दिलाया कि बीएसएफ सतर्क है और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। बीएसएफ सभी नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि जब तक बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।” 

    एक और बीएसएफ कर्मी ने भरोसा दिलाया कि वे सतर्क हैं और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ के जवान ने कहा, “लोगों के लिए मैसेज है कि वे अपने प्रियजनों के साथ त्योहारों का आनंद लें, उन्हें भरोसा है कि बीएसएफ सतर्क है और किसी भी खतरे का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है।

    बीएसएफ सुरक्षा देने के लिए कमिटेड है

    बीएसएफ सुरक्षा देने के लिए कमिटेड है ताकि नागरिक बिना किसी डर के दिवाली मना सकें। एक बीएसएफ सदस्य ने बताया कि अपने परिवारों से दूर होने के बावजूद, वे बीएसएफ को अपना परिवार मानते हैं और साथ में दिवाली मनाते हैं, जैसे वे घर पर मनाते हैं।” 

    बीएसएफ ने सभी नागरिकों को दिवाली की दिल से शुभकामनाएं दीं, और फिर से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि फोर्स बॉर्डर की चौकसी से रक्षा कर रही है।

     