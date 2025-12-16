बीएसएफ महानिदेशक ने सीमा प्रहरियों को निर्देश, 'अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्दियों में विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा'

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने सीमा प्रहरियों को सर्तकता, दक्षता व दृढ़ता से जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के अपने पहले दो दिवसीय दौरे के दौरान बीएसएफ महानिदेशक ने कठुआ, सांबा व जम्मू जिले में सर्दियों के चुनौतियों का सामना करने के लिए सीमा पर सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा की। सीमांत क्षेत्रों के हालात जानने के लिए रविवार, सोमवार को अपने दौरों के दौरान महानिदेशक ने फील्ड कमांडरों से मौजूदा हालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सीमा प्रहरियों से बातचीत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया।

महानिदेशक ने बीएसएफ की पश्चिमी कमान के एडीजी सतीश एस. खंडारे, आईजी जम्मू शशांक आनंद के साथ सांबा व कठुआ में सीमांत क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बार्डर मैनेजमेंट सिस्टम, घुसपैठ-रोधी ग्रिड व समग्र सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के साथ आपरेशनल तैयारियों का आकलन किया।

इस दौरान महानिदेशक ने ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही स्मार्ट बार्डर टेक्नोलॉजी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इनसे सीमा की निगरानी, परिचालन क्षमता व समग्र सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना संभव होगा। इस दौरान महानिदेशक ने सीमा पर तैनात सीमा प्रहरियों की उच्च मनोबल की सराहना की।

सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने फ्रंटियर मुख्यालय पलौड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक कर मौजूदा चुनौतियां व उनका सामना करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सर्दियों के महीनों में सीमा पर सर्तकता का उच्च स्तर अपनाते हुए देश के दुश्मनों के मंसूबों का नाकाम करें।

उन्होंने बेहतर समन्वय से सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। इससे पहले उन्होंने रविवार शाम को फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ जम्मू में प्रहरी सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने सीमा पर कर्तव्य निभा रहे जवानों की समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करते हुए सीमा पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को विफल बनाया जाए।