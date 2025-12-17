ऊधमपुर के तेज गेंदबाज बृजेश शर्मा को राजस्थान रॉयल्स ने टाटा आईपीएल नीलामी में 30 लाख रुपये में खरीदा

जागरण संवाददाता जम्मू। ऊधमपुर के दांडियाल (सीईओ कार्यालय के पास) के रहने वाले 27 वर्षीय तेज गेंदबाज बृजेश शर्मा को अबू धाबी में टाटा आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा। बृजेश ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा और अंडर-19 और अंडर-25 राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बेहतर अवसरों की तलाश में केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जाने से पहले उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में वह बंगाल प्रो टी20 लीग में खेल रहे हैं।

अपनी खुशी जाहिर करते हुए बृजेश ने बताया, “मैं बेहद खुश हूं। मैं अपने परिवार, कोचों और दोस्तों का आभारी हूं जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे प्रेरित किया। उन्हीं की वजह से मैं आज यहां हूं।”

उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत जम्मू-कश्मीर में की, बाद में दिल्ली के यूनिक स्पोर्ट्स क्लब के लिए खेले और फिर बंगाल चले गए, जहां उन्होंने दिग्गज सौरव गांगुली के मार्गदर्शन में घरेलू क्रिकेट खेला। बृजेश ने उधमपुर में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की और क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। उनके पिता कपूर चंद शर्मा मजदूर हैं, जबकि उनकी माता पूर्व चतुर्थ श्रेणी की स्कूली कर्मचारी और अब गृहिणी हैं। उनका एक बड़ा भाई निजी क्षेत्र में कार्यरत है और एक छोटी बहन छात्रा है।