50 में से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट को.... वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद का मुद्दा हाईकमान से उठाएगी BJP 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं को आरक्षण देने के मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी। प्रदेश भाजपा नेतृत्व इस मुद्दे पर हाईकमान से बात कर आगे की रणनीति तय करेगी।

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन कर दाखिलों में हिंदू छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग कर रही है। पार्टी की मांग है कि इस मेडिकल कॉलेज में भी वही व्यवस्था लागू की जाए, जैसी आचार्य श्री चंद्र मेडिकल कॉलेज और महंत विचित्र सिंह मेडिकल कॉलेज में पहले से लागू है। इन संस्थानों में अल्पसंख्यकों को दाखिले में आरक्षण का प्रावधान है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार जम्मू-कश्मीर भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज के दाखिलों में हिंदू विद्यार्थी नजरअंदाज होने का मुद्दा गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया है। बुधवार को जम्मू में प्रदेश भाजपा के नेताओं ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन कर हिंदुओं को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में प्राथमिकता देने का मुद्दा उठाया था। आने वाले समय में जम्मू संभाग में यह मुद्दा गर्मा सकता है। ऐसे में हिंदुओं से जुड़े इस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति बनाने के लिए भाजपा, हाईकमान से बातचीत करने की तैयारी हो रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के सहयोग से चलने वाले शिक्षण संस्थान में हिंदू विद्यार्थियों को नजरअंदाज किया जाना एक गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारें विधायकों के दल ने इस मुद्दे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है।

जम्मू संभाग के दाखिलों को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। ऐसे में हम यह मुद्दा जल्द पार्टी हाईकमान से उठाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम इस मामले में कोई हल निकालने के लिए अपने ओर से हर संभव प्रयास करेंगे।