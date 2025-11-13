Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांबा में BJP MLAs का मंथन: प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का आदेश, सभी विधायक हर घर तक कल्याणकारी शासन पहुंचाने का करें काम

    By Nishchint Samyal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    सांबा में भाजपा विधायकों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने सभी विधायकों को हर घर तक कल्याणकारी शासन पहुंचाने का आदेश दिया। उन्होंने सरकार की योजनाओं का प्रचार करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके। आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, सांबा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जम्मू-कश्मीर ने सांबा में विधायकों की अपनी मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद और जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने की, उनके साथ विपक्ष के नेता सुनील शर्मा भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में चल रही संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई, जन-केंद्रित विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी के आधार को और मजबूत करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया।

    बैठक को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाजपा जम्मू-कश्मीर के लोगों की सच्ची आवाज़ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को मोदी सरकार की नीतियों से समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए एक मिशन मोड के साथ काम करना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि पार्टी विधायकों को हर घर, हर मतदाता तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी का कल्याणकारी शासन मॉडल हर जीवन को छुए।

    उन्होंने विधानसभा में विधायकों की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सदन का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर विधानसभा में क्षेत्रीय पक्षपात के किसी भी प्रयास को विफल किया। वहीं उन्होंने सभी विधायकों को जम्मू कश्मीर में हर घर तक कल्याणकारी शासन पहुँचाने का भी आह्वान किया।

    सुनील शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले एक दशक में भाजपा जम्मू-कश्मीर में विकास और अखंडता की एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पारदर्शिता, जवाबदेही और तीव्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने जरूरतमंदों के कल्याण के लिए भाजपा विधायकों की ओर से उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की और उनसे जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँच बढ़ाने का आग्रह किया।

    उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की छल-कपट की राजनीति को समझ चुके हैं और अब भाजपा के शांति, समृद्धि और सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के साथ एकजुट हो रहे हैं।

    अशोक कौल ने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वित प्रयास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत हमारे अनुशासित ढांचे और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है।

    डॉ. नरिंदर सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि मोदी सरकार ज़मीनी स्तर पर, यहाँ तक कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी, विकास के लिए चिंतित है, जो एक जवाबदेह और कार्य-उन्मुख शासन मॉडल पर आधारित है।

    वहीं बैठक में जम्मू-कश्मीर भाजपा के महासचिव बलदेव सिंह बिलावरिया और गोपाल महाजन, विधायक डॉ. दविंदर कुमार मन्याल, शाम लाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, प्रो. घारू राम भगत, एडवोकेट रणबीर सिंह पठानिया, विक्रम रंधावा, बलवंत सिंह मनकोटिया, अरविंद गुप्ता, डॉ. राजीव भगत, शगुन परिहार, सुरिंदर भगत, ठाकुर दर्शन सिंह, ठाकुर रणधीर सिंह, मोहन लाल भगत, डॉ. भारत भूषण और डॉ. सुनील भारद्वाज के साथ-साथ जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश गुप्ता, अरुण गुप्ता, नरेश सिंह जसरोटिया, रिंकू चौधरी, राजीव पंडिता और गोपाल उपस्थित थे।