जम्मू-कश्मीर भाजपा विधायक दल की बैठक आज, अधूरे वादों पर उमर सरकार को घेरने की बनाई जाएगी रणनीति

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वीरवार को श्रीनगर में विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र में अधूरे वादों पर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उमर सरकार को एक साल के कार्यकाल की कमियों पर घेरा जाएगा। इसके साथ जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उजागर करने की रणनीति भी तय होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के मुद्दे पर भी चर्चा होना तय है। प्रदेश में 28 विधायकों वाली भाजपा राज्यसभा की एक सीट जीतने में सक्षम है। उमर सरकार से चुनावी वादों पर मांगा जाएगा जवाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा का कहना है कि हम वीरवार सुबह साढ़े आठ बजे बैठक करेंगे। इसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा, उमर सरकार से उसके चुनावी वादों पर जवाब मांगेगी।

नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता से वादे कर उनसे विश्वासघात किया है। चाहे लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा हो या हर परिवार को 12 गैस सिलेंडर फ्री देने का आश्वासन हो। उमर सरकार ने एक साल के कार्यकाल में किसी वादे को पूरा नही किया है।

प्रदेश भाजपा के विधायक बुधवार शाम श्रीनगर पहुंचे सुनील शर्मा का कहना है कि भाजपा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी उमर सरकार को कठघरे में खड़ा करेगी। नेकां ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था। इस वादे को भी अब तक पूरा करने की दिशा में कोई कार्रवाई नही हुई है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पूछेंगे कि पिछले एक साल में युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है।