Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भाजपा में नेताओं की होड़, दिल्ली में दरबाजे खटखटा रहे एक दर्जन से अधिक नेता

    By vivek singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:31 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा सीट के लिए भाजपा में ज़ोरदार मुकाबला है। एक दर्जन से अधिक नेता उम्मीदवारी के लिए दिल्ली में सक्रिय हैं। पूर्व विधायक और आरएसएस से जुड़े लोग भी दौड़ में शामिल हैं। हाईकमान ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहती है जो पार्टी की नीतियों को मजबूती से रख सके। जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम पर मुहर लगने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राज्यसभा सदस्य बनने को भाजपा में नेताओं की होड़। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नेताओं में होड़ लगी है। पार्टी के एक दर्जन से अधिक नेता भाजपा का उम्मीदवार बनने के लिए दिल्ली में जोर आजमा रहे हैं।

    जम्मू में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए कुछ नेताओं के नामों पर चर्चा होने के बाद पार्टी में राजनीतिक सरगर्मियां जाेरों पर हैं। जारी सप्ताह में उम्मीदवार के नाम पर पार्टी की मुहर लग जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को राज्यसभा चुनाव की अधिकसूचना भी जारी हो रही है। ऐसे में बचे हुए कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर भाजपा के कई नेता पूरा जोर लगा रहे हैं कि दिल्ली में अपने करीबियों की मदद से राजनीतिक उम्मीदों की पूर्ति संभव हो सके। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेताओं के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े कुछ लाेग भी मैदान में हैं।

    इसी बीच पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में डेरा डालकर अपने नाम के लिए लाबिंग करने वाले पार्टी के नेताओं में ऐसे कई ऐसे पूर्व विधायक भी शामिल हैं जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट नही दी गई थी। इनमें से कईयों को हाईकमान की ओर से आश्वासन भी मिले थे कि उन्हें बाद में कहीं एडजस्ट किया जाएगा।

    इसकी शुरूआत पूर्व उपमुख्यमंत्री कविन्द्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाने के साथ हुई थी। ऐसे में अब राज्यसभा के उम्मीदवार बनने योग्य उम्मीदवारों की कतार में पूर्व उपमुख्यमंत्री डा निर्मल सिंह, पूर्व विधायक सत शर्मा, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी व विधानसभा चुनाव न जीत पाए पूर्व विधायक रविन्द्र रैना शामिल हैं।

    अन्य दावेदारों में पूर्व विधायक शाम चौधरी, सुखनंदन चौधरी, अजय नंदा के साथ मुनीश शर्मा, असीम गुप्ता आदि भी शामिल हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने जागरण को बताया कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के इच्छुक नेता की सूची लंबी है।

    उन्होंने बताया कि भाजपा हाईकमान जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहती है, जो संसद में न सिर्फ पार्टी की नीतियों को मजबूती से रख सके, अपितु दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाए।

    ऐसे में कोई बड़ी बात नही हैं कि आने वाले दिल्लों में भाजपा हाइकमान अपने उम्मीदवार को लेकर कोई चौंकाने वाला फैसला सुना दे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर लगाने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दस अक्टूबर तक संभव हो सकती है।

    वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार का नाम पार्टी हाइकमान द्वारा तय किया जाना है। उन्होंने बताया कि हमने जम्मू में कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी उम्मीदवार के लिए कुछ नामों पर चर्चा की है।

    अब अगले कुछ दिनों में दिल्ली में भाजपा हाइकमान की बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंनें बताया कि यह बैठक कब होगी, इसके बारे में अभी तय नही हुआ है।