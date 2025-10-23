भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का दावा, पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बड़गाम में एक पब्लिक रैली के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए चुग ने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा ज़रूर मिलेगा।” उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर यह दावा करके लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG)शासन में रुकावट हैं। चुग ने कहा, “सिर्फ पुलिस विभाग उपमुख्यमंत्री के अधीन है जबकि बाकी सभी सरकारी विभाग खुद उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल में हैं। वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों से झूठ बोल रहे हैं।”

भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के विधायक लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय खास अधिकार पाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। चुग ने कहा, “उमर अब्दुल्ला गवर्नेंस के बजाय प्रोटोकॉल और लाल बत्ती कल्चर पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी सरकार को 375 दिन हो गए हैं, फिर भी जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इस सरकार को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है।”