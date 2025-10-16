Language
    भाजपा की नई शुरूआत; तीन दशक के इतिहास में जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को पहली बार मिली महिला उम्मीदवार

    By Lalit Kumar Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने इतिहास रचा है। पार्टी ने तीन दशकों में पहली बार एक महिला उम्मीदवार को नामांकित किया है। इस फैसले से क्षेत्र में उत्साह है और यह भाजपा की समावेशी राजनीति को दर्शाता है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। करीब तीन दशक पहले गठित जम्मू जिले के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र को पहली बार कोई महिला उम्मीदवार मिली है। वर्ष 1996 में गठित इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक पांच बार चुनाव हो चुके हैं लेकिन कभी किसी पार्टी ने किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा।

    इस विधानसभा क्षेत्र मे करीब आधी आबादी महिलाओं की है और हर चुनाव में महिलाओं ने बढ़चढ़ कर मतदान भी किया है लेकिन आज तक कभी किसी पार्टी ने यहां से महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा।

    इस बार भाजपा की ओर से दिवंगत देवेंद्र राणा की बेटी और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह की भतीजी देवयानी राणा को टिकट देकर क्षेत्र से महिलाओं को आगे लाने की शुरूआत की है।

    देवयानी राणा गत वर्ष अपने पिता के निधन के बाद से ही इस विधानसभा क्षेत्र में अपने पिता की तरह से लोगों के बीच रहकर काम कर रही थी और 2024 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र राणा ने 30,472 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी जोकि एक रिकार्ड था।

    अपने पिता के क्षेत्रीय लोगों से इस जुड़ाव को जारी रखते हुए देवयानी राणा पिछले एक साल से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में काम कर रही थी। यहीं कारण है कि इस क्षेत्र से भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा है।

    देवयानी को उम्मीदवार बनाए जाने का दूसरा मुख्य कारण क्षेत्र में युवाओं की संख्या भी है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 प्रतिशत युवा मतदाता है जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही भाजपा ने देवयानी को अपना उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया।

    नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर एक नजर

    • कुल मतदाता : 95,573
    • पुरुष : 49,557
    • महिलाएं : 46,016

    2024 के चुनाव में महिलाओं की भागेदारी

    • कुल वोट पड़े : 75,415
    • वैध करार दिए गए : 73,798
    • पुरुषों के वोट : 38,340
    • महिलाओं के वोट : 36,217
    • मतदान प्रतिशत रहा : 77.27 प्रतिशत