    कश्मीर के त्राल से जम्मू तक, भाजपा का मिशन विस्तार; बेरोजगार इंजीनियरों और शरणार्थियों ने थामा BJP का हाथ

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में भाजपा अपने विस्तार मिशन पर काम कर रही है। त्राल से जम्मू तक, बेरोजगार इंजीनियरों और शरणार्थियों ने भाजपा का समर्थन किया है। युवाओं को रोजगार और विकास की उम्मीद है, जबकि शरणार्थियों को भाजपा सरकार से अपने अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा है। 

    भाजपा जम्मू-कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत कर अपना जनाधार बढ़ा रही है। जम्मू में मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए दो कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश के शरणार्थियों के साथ कश्मीर के त्राल के कई बेरोजगार इंजीनियर भाजपा में शामिल हो गए।

    शहर के त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में मंगलवार दोपहर को हुए कार्यक्रम में संगठन महामंत्री अशोक कौल ने पुलवामा जिले के त्राल के कई बेराजगार इंजीनियों का भाजपा में स्वागत किया। वहीं बुधवार शाम चार बजे के करीब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा ने प्रमुख शरणार्थी नेता अजीत चोपड़ा, सरदार कुलवंत सिंह समेत विभिन्न समुदायों के 200 के करीब शरणार्थियों का भाजपा में स्वागत किया।

    भाजपा शरणार्थी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नए सदस्यों का स्वागत करते हुए सत शर्मा ने कहा कि भाजपा हमेशा शरणार्थियों, विस्थापित समुदायों के साथ खड़ी रही है।

    शरणार्थियों को सशक्त बनाएगी भाजपा

    उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर वंचित परिवार को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने शरणार्थियों के कल्याण के लिए गंभीरता, संवेदनशीलता व दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। यही कारण ही कि वे बड़े पैमाने पर हो भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

    प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस कार्यक्रम में संगठन महामंत्री अशोक कौल, महासचिव बलदेव सिंह बलोरिया, भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी वेद शर्मा व शरणार्थी सेल के संयोजक बलविंदर सिंह ने नए सदस्यों का स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने वाले नए कार्यकर्ताओं में मनमोहन सिंह, अमरिक सिंह, प्रदीप कुमार छिब्बर, विनय कुमार, प्रदीप कुमार बाली, जीके दत्ता, गुरदेव सिंह, साहिल वैद, देव राज, दलजीत सिंह, हरविंदर सिंह, राजिंदर सिंह बाली मुख्य थे।

    शरणार्थी और बेरोजगार इंजीनियरों का जोरदार स्वागत

    इससे पहले पार्टी मुख्यालय में कश्मीर के बेरोजगार इंजीनियरों का भाजपा में स्वागत किया गया। उनका स्वागत करते हुए अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर के युवा विकास यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। कौल ने कहा कि कश्मीर के त्राल के शिक्षित युवाओं का भाजपा से जुड़ना अत्यंत उत्साहजनक है।

    उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर क्षेत्रों के लोगों को समझ आ गया है कि भाजपा ही वह पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकास नीति समावेशी, पारदर्शी और दीर्घकालिक शांति व प्रगति पर केंद्रित है। आज युवा इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं।

    भाजपा में शामिल हुए पुलवाम जिला के त्राल के बेरोजगार इंजीनियरों में जय करण सिंह, प्रबजोत सिंह, विजय सिंह, मंजोत सिंह मुख्य थे। इस मौके पर कुपवाड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता व समर्पित भाजपा कार्यकर्ता चौधरी फरीद बजर्ड को वन्यजीव बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किए जाने पर सम्मानित किया। कौल ने कहा कि यह सम्मान समाज के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है।
